Barcelona visita a Real Sociedad

Barcelona, uno de los líderes del torneo español, buscará romper un maleficio que arrastra desde hace siete años y apropiarse de la victoria frente a Real Sociedad, al que enfrentará en el estadio Anoeta de San Sebastián, a partir de las 11.15 (hora Argentina), en el partido correspondiente a la cuarta fecha La Liga.

La Real, por su parte, jugará por primera vez en Anoeta después de la remodelación que le hicieron al estadio. El estado del campo de juego es una incógnita, aunque se espera que este en buenas condiciones.

En la previa del partido, Ernesto Valverde, técnico del Barça, confirmó que habrá rotaciones en el once titular, teniendo en cuenta que varios de sus jugadores fueron convocados a sus selecciones para jugar la Liga de Naciones.

“Claro que tengo en cuenta el parate porque tenemos un partido en tres días, hay jugadores que vienen de lejos y algunos jugaron dos partidos. Es posible que haga rotaciones, evidentemente”, aseguró Valverde.

De entre esos nombres, sobresale el de Leo Messi: “Siempre esperamos lo mejor, pero, independientemente de que tengan partido entre semana o no, sabíamos y sabemos que jugamos fuera de casa, partidos como con la Real tienen una dificultad y si estás más fresco, recuperado, y con más margen para descansar, evidentemente mejor para todos”.

Por otra parte, Real Madrid, el otro líder del campeonato español, se medirá con el Athletic Bilbao en el mítico estadio San Mamés, desde las 15.45.

Los leones regresarán a la competencia después de tres semanas. El equipo de Berizzo aprovechó el tiempo para realizar una minipretemporada y afrontar el tercer partido en casa, luego de medirse a Leganés y Huesca.

Se esperan varios cambios en el once que presentará el técnico argentino para medirse ante el Madrid, entre ellos el debut de Iñigo Martínez y el regreso de Aritz Aduriz.