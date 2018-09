Zapla recibe al uno de los candidatos, Sarmiento (R)

La segunda fecha de la zona 4 del Federal A también tendrá un lindo partido en tierras jujeñas.

En Palpalá, Altos Hornos Zapla, que viene de caer en el debut frente a Juventud Antoniana, recibirá en el estadio Emilio Fabrizzi a Sarmiento de Chaco, uno de los candidatos de la zona, que viene de quedar libre en la primera fecha y que en la actual Copa Argentina viene de eliminar a dos equipos de Primera División: a Racing Club (le ganó 1 a 0) y a Unión de Santa Fe (lo derrotó 2 a 1).

Por otro lado, por la Zona 1, a las 15.30 Sol de Mayo de Viedma recibirá a Ferro de General Pico, La Pampa, mientras que por la misma zona pero a las 16, Sansinena se medirá con Deportivo Madryn.

Por la zona 2, a las 14, Douglas Haig de Pergamino jugará frente a Atlético Paraná, mientas que a las 15, Defensores del Pronunciamiento recibirá a Sportivo Las Parejas y Juventud de Gualeguaychú hará lo propio frente a Gimnasia de Entre Ríos que tiene como técnico a Norberto “Cepillo” Acosta, exentrenador de Central Norte. Por último, cerrarán en esta zona, a las 15.30, Unión Sunchales ante Camioneros de Luján.

Por último, por la zona 3, a las 16, Huracán Las Heras me medirá en Mendoza con San Lorenzo de Alem, que cuenta con el salteño Jesús “Titi” Calderon como uno de sus refuerzos.

La programación

ZONA 1

Hoy, a las 15.30

Sol de Mayo vs. Ferro (LP)

16

Sansinena vs. Dep. Madryn

Independ (N). vs. D. Roca



ZONA 2

Hoy, a las 14

D. Haig vs. Atl. Paraná

15

Depro vs. Sp. Las Parejas

J. Unida vs. Gimnasia (ER)

15.30

Unión (S) vs. Camioneros



ZONA 3

Hoy, a las 16

Huracán vs. S. Lorenzo (A)



ZONA 4

Hoy A, las 16

S. Martín (F) vs. Juventud

21.30

Zapla vs. Sarmiento (Ch)