Belgrano y Newell‘s, en un choque clave por la permanencia

Belgrano y Newell‘s protagonizarán este sábado un duelo clave en la lucha por la permanencia, cuando se enfrenten en el barrio Alberdi de Córdoba por la quinta fecha de la Superliga.

El encuentro se disputará a partir de las 17.45 en el estadio “Julio César Villagra” de la ciudad de Córdoba, con arbitraje de Diego Abal y televisación de Fox Sports Premium.

Si bien ambos equipos se encuentran fuera de la zona de descenso, saben que necesitan regularizar su situación para no tener complicaciones sobre el cierre de la temporada.

Belgrano, conducido por Lucas Bernardi, es el que mejor arranque tuvo en esta Superliga, en la que viene invicto con tres empates y una victoria, pero también el que más complicado está con el promedio porque aunque hoy está fuera de esa zona, solamente se encuentra un punto por encima del último que está perdiendo la categoría, San Martín de San Juan.

La última igualdad fue como visitante ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, por lo que si bien no es definitorio, el pirata necesita una victoria para descontarle ocho puntos a los rosarinos en este inicio de temporada.

En Newell‘s, la victoria y clasificación a cuartos de final de la Copa Argentina frente a Atlético Tucumán sirvió para aliviar tensiones.

Es que en la Superliga todavía no pudo sumar un triunfo, con un empate y tres derrotas, por lo que el ánimo de la hinchada leprosa va en decaimiento.

Antes del parate por la doble fecha FIFA, Newell‘s perdió como local justamente ante Atlético Tucumán por 2 a 1, lo que profundizó su crisis.

Belgrano: César Rigamonti; Tomás Guidara, Sebastián Olivarez, Miguel Martínez, Leandro Quiroga; Leonardo Sequeira, Federico Lértora, Denis Rodríguez, Juan Brunetta; Matías Suárez y Adrián Balboa. DT: Lucas Bernardi.

Newell‘s: Alan Aguerre; Iván Piris, Stéfano Callegari, Fabricio Fontanini, Mariano Bíttolo; Joel Amoroso, Hernán Bernardello, Juan Ignacio Sills y Víctor Figueroa; Luis Leal y Lisandro Cabrera DT: Omar De Felippe