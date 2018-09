El respeto por si mismo

Néstor, Cristina y los suyos, ¿robaron o no robaron en volúmenes oceánicos a los argentinos?

Por lo pronto, el hecho de que una legión de empresarios, (los más importantes y adinerados del país) se auto incriminen y auto escrachen confesando la comisión de delitos no es algo que pasa todos los días. Dejar de lado la imagen de hombre venerable y presentarse, ante la familia, los amigos, el mundo de los negocios y la posteridad como un corriente "coimero" no es algo que un empresario haga de buena gana. Menos, todavía, si ello implica exponerse a dar con los huesos a la cárcel.

La prisión suele ser mucho más dura para aquellos que lo tienen casi todo.

Suena insólito y grotesco que los empresarios que declaran acogiéndose a la ley de arrepentidos estén mintiendo y participando de un siniestro plan, urdido entre Bonadío y Macri, para eliminar a Cristina Kirchner de la política y/ o tapar la crisis económica que atraviesa el país.

Más aún cuando sus confesiones son congruentes con la otra legión: la de los funcionarios y cómplices arrepentidos.

Todos, casi al unísono, señalan a Néstor y Cristina como los jefes de la asociación ilícita. No hay día en que no aparezca arrepentido y acusado nuevo.

La escala del robo no tiene antecedentes en la Argentina y, en América, solo el chavismo - madurismo podría disputarle el título de campeón para luego ir por la corona mundial con algún despotismo asiático. De allí que los que sostienen, alegremente, que los procesamientos judiciales contra Cristina, De Vido y otros sean políticos o cortinas de humo para tapar la crisis, tienen poco de cándidos y mucho de encubridores.

Dilema de la izquierda

Entre estos, la pincelada extravagante la pone la izquierda; ya que, Bonadío, le entrega en bandeja la cabeza de la burguesía "cochina" y capitalista y la izquierda inexplicablemente la rechaza y, más aún, atacan al juez.

Pero ¿no era que estaban contra el capitalismo?

¿No es paradójico que Víctor Hugo, Sylvestre, Brancattelli, Moyano, los "Curas Opción por los Pobres", D'Elía, Bonafini, experimenten éste súbito arrebato de amor al empresariado?

¿En qué quedamos?

Resulta que es Macri es el verdugo de los "cochinos" capitalistas y la izquierda la perdonavidas. Hay que reconocer, nobleza obliga, que este giro copernicano ha requerido, seguramente, el concienzudo y duro entrenamiento de los músculos faciales al que se sometieron periodistas y políticos.

De que otra manera sino, podrían mostrarse impertérritos, personajes como Silvestre o Víctor Hugo, cada vez que manifiestan cosas como: "si no aparecen los cuadernos no hay pruebas"; "que robaban, pero, bueno... todos roban", o "que robaban pero también repartían (lo robado)".

El kirchnerismo no anda con chiquitas. Siempre van por todo. No sólo buscan evitar que Cristina y la banda paguen sus deslices sino que, además, quieren volver sujetar la sartén por el mango. Recuperar la teta del estado con Cristina presidente en el 2019 es el objeto de toda su prédica.

Dicha ambición de impunidad y poder, obviamente, no hace buena a la mediocre gestión de Macri. En un país decadente tal cosa es perfectamente posible. No así, como es obvio, en un país que contara con una masa crítica mínima de gente decente (no mucho más de la se le pidió a Lot).

Entregar conscientemente y sin una pistola en la cabeza, la salud y la moral pública, a una ladrona y a su banda sería algo así como un suicidio colectivo.

¿Qué respeto tendría entonces el mundo por los argentinos? Y, peor todavía ¿Qué respeto tendrían los argentinos por sí mismos?