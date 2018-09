Llaman a guías de turismo a renovar la credencial

Los guías de turismo tendrán 60 días para solicitar la renovación de las credenciales, según la resolución 397 de la Secretaría de Turismo de la Provincia.

A las personas que no hagan este trámite en el tiempo establecido se las incluirá en la categoría de guías inactivos o pasivos, a los que no solicitaron renovación de credencial en el plazo estipulado.

La legislación vigente que regula la actividad de los guías de turismo en la provincia señala que la credencial tendrá una validez por tres años.

Para la renovación de la credencial, el guía de turismo deberá presentar ante la autoridad de aplicación (Secretaría de Turismo) constancia actualizada del certificado de antecedentes policiales y penales expedidos por la Policía, los cursos de actualización obligatoria que oportunamente defina la autoridad competente, entre otros puntos.

Según los registros oficiales, sólo solicitaron renovación de la credencial un 60 por ciento del padrón inscripto. El turismo, por cierto, es uno de los rubros que más movimientos económicos genera, sobre todo cada fin de semana largo y en las vacaciones.

La letra chica

"Que, a los fines de conferir certeza al Registro de Guías de Turismo, resulta indispensable establecer un plazo para la solicitud de renovación de credenciales. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la fecha de renovación, y que, quienes no solicitaron la nueva credencial, se presume, no prestan servicios de guía de turismo, se considera razonable otorgar un plazo de 60 días corridos para la solicitud de renovación del carnet. Vencido el plazo estipulado, los guías que no renovaron la credencial, ingresan a la categoría de guías inactivos o pasivos, no pudiendo prestar el servicio, quedando excluido inmediatamente del Registro en caso de comprobar la prestación del servicio sin haber renovado la credencial", marca la resolución que se publicó el jueves en el Boletín Oficial.

"Que, los guías inactivos o pasivos, para prestar nuevamente el servicio, deben solicitar previamente la renovación de la credencial, y presentación de la documentación requerida", concluye.