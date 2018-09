VIDEO. Victoria histórica de Los Pumas: venció por 23-19 a Australia

Los Pumas volvieron a conseguir una gesta histórica. El seleccionado argentino venció de visitante a Australia por 23-19 en un aprtido correspondiente a la cuarta fecha del Rugby Championship.

El elenco conducido por Mario Ledesma volvió a escribir una de sus páginas doradas y se despachó con una doble hazaña: no solo festejó en suelo australiano por segunda vez después de 35 años, sino que además consiguió por primera vez sumar dos triunfos en un mismo Rugby Championship.



Ya desde la previa del encuentro, el conjunto albiceleste se alzaba como favorito a quedarse con el duelo pese que en frente lo esperaba una de las máximas potencias de este deporte y el último subcampeón mundial.

Desde el arranque del cotejo, la visita salió decidida a quedarse con la victoria. Con un primer tiempo en el que mostró algunas impresiciones en defensa, que permitieron los tries de Will Genia e Israel Folau, Los Pumas supieron compenzar esa falencia con la obtención de la guinda desde las formaciones fijas (gran trabajo en el scrum a lo largo de la jornada) y contundencia en la ofensiva.

Dos corridas del joven Bautista Delguy le dieron alegría al equipo nacional. En la primera el wing desbordó por el costado derecho para poner a su equipo en campo rival y la jugada la coronó Nicolás Sánchez en la otra punta zambulléndose al ingoal. Luego, un quiebre de Pablo Matera le dio inercia a los de azul, que manejaron bien la pelota sobre el contacto para que el wing de 21 años apoye el segundo try del día.

Los primeros minutos del complemento se mostraron similares a toda la primera parte. Los Pumas acecharon a su rival pero no pudieron capitalizar los avances generados.

Con algunos errores en el manejo cuando tenían la guinda, los argentinos supieron compensarlo con una certera defensa. Pese a sufrir el try del fullback Haylett-Petty, la visita presentó una pared sólida y buenos tackles a la hora de defender, sumado a la capacidad de pesca (tanto Montoya como Petti recuperaron dos pelotas en un momento trascendental del duelo).

En la última jugada, los de amarillo encontraron espacios en campo rival a través de sus backs y cuando todo indicaba que Folau (un peligro constante para Los Pumas debido a su desequilibrio en ataque) le otorgaría el agónico triunfo a su equipo, un tackle salvador por parte de tomás Lavanini evitó al caída del seleccionado nacional.

De esta manera, Los Pumas retornarán a Argentina con dos triunfos y ocho puntos en la tabla -ubicados terceros por debajo de Nueva Zelanda (16) y Sudáfrica (10)- para afrontar lo que será el cierre del torneo más imoprtante del hemisferio sur al recibir a Nueva Zelanda (el 29 en cancha de Vélez) y Australia (el 6/10 en Salta).

La única vez que el conjunto argentino de rugby se impuso ante los Wallabies en su casa fue 1983, en lo que fue el primer enfrentamiento entre ambos equipos en Australia: 18-3 en Brisbane.

Formaciones:

Wallabies: 15. Dane Haylett-Petty; 14. Israel Folau, 13. Reece Hodge, 12. Matt Toouma, 11. Marika Koroibete; 10. Kurtley Beale, 9. Will Genia; 8. David Pocock (C), 7. Pete Samu, 6. Lukhan Tui; 5. Izack Rodda, 4. Rory Arnold; 3. Allan Alaalatoa, 2. Tatafu Polota-Nau y 1. Scott Sio.

Suplentes: Folau Faingaa, Sekope Kepu, Taniela Tupou, Adam Coleman, Nick Phipps, Bernard Foley, jack Maddocks.

Los Pumas: 15. Emiliano Boffelli; 14. Bautista Delguy, 13. Matías Moroni, 12. Jerónimo De la Fuente, 11. Ramiro Moyano; 10. Nicolás Sánchez, 9. Gonzalo Bertranou; 8. Javier Ortega Desio, 7. Marcos Kremer, 6. Pablo Matera; 5. Guido Petti, 4. Tomás Lavanini; 3. Santiago Medrano, 2. Agustín Creevy y 1. Nahuel Tetaz Chaparro.

Suplentes: Julián Montoya, Santiago García Botta, Juan Pablo Zeiss, Matías Alemanno, Jaun Manuel Leguizamon, Martín Landajo, Bautista Ezcurra y Juan Cruz Mallía.

Estadio: Cbus Super Stadium (Gold Cost)

Árbitro: john Lacey (irlanda)

Fuente: Infobae