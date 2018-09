Nahir habló por primera vez y negó haber sido novia de Pastorizzo 

Nahir Galarza, la joven de 20 años que fue condenada a prisión perpetua por el crimen de su novio Fernando Pastorizzo habló por primera vez con la prensa desde la cárcel, negó haber sido novia de la víctima y dijo la "molesta la fomentación del odio" hacia su persona.

Desde la Unidad Penal Nº 6 de Paraná, donde se encuentra alojada desde el pasado lunes, la joven habló sobre ella, los medios de comunicación, de su relación con Pastorizzo, y sobre un intento de suicidio que trascendió hace un tiempo.

"Se dicen mentiras y en realidad nadie sabe nada sobre mí. Yo no le echo la culpa a los medios, porque en realidad ellos no sabían mi lado, mi parte; lo que sí me molesta es que se haya fomentado odio hacia mí. Si no me conocían, si yo nunca hablé", dijo Galarza, en declaraciones al portal Ahora.

Y agregó que lo que más le molesta es "la fomentación del odio hacia mí" y consideró que "me pintaron como una loca".

La joven que acaba de cumplir 20 años, y que fue condenada el 3 de julio pasado a la pena de prisión perpetua aclaró que "lo que aparento no es lo que soy".

"Una de las cosas que me molestan es que se diga que Fernando era mi novio. Me molesta porque no es así. No voy a hablar de la causa porque no puedo. Más allá de que hayan caratulado la causa como homicidio agravado por el vínculo, la verdad es que nunca tuve novio. Ni Fernando ni nadie, más que nada porque yo nunca quise. Yo era de salir todos los fines de semana para disfrutar de la edad que tengo. Sí es cierto que me veía siempre con él.

Pero, a ver, verte con alguien no es ser novios", sostuvo la joven.

Además, Nahir comentó que "a mí las críticas o lo que se diga no me afecta porque yo sé lo que soy. Pero me influyó muy negativamente en la causa. Yo pensaba que lo social no iba a influir pero bueno, se ve que sí. Que digan lo que quieran, no me conocen. Tampoco tengo necesidad de que me conozcan, eso me da igual. Pero tampoco para que me juzguen como me juzgaron.

Tendrían que conocerme para saber cómo soy".

Al ser consultada si mantiene alguna relación con alguien, la joven dijo: "Con todo lo que se ha dicho de mí y cómo me han dejado públicamente, sería un milagro que se me acercara alguien. En realidad tenía algunas relaciones, pero con todo lo que se dijo no creo que tengan ganas de seguir viéndome".



Durante la entrevista, Nahir también negó que se haya querido suicidar, tal como había trascendido hace un tiempo y sentenció: "Soy la última persona en el mundo que se querría suicidar, realmente. Nunca dudé sobre eso, nada que ver. No tengo idea de dónde salió eso. Los querellantes y los abogados de la otra parte me querían hundir a toda costa, y habrán usado eso como estrategia; no sé, qué se yo".

Este último lunes, y un día antes de cumplir 20 años, Galarza fue trasladada desde la Comisaría del Menor y la Mujer de Gualaguaychú, donde se encontraba detenida desde enero pasado, hacia la Unidad Penal número 6 de la capital entrerriana.