Gimnasia y Tiro no encuentra el camino

Gimnasia y Tiro está perdido, no encuentra el camino y preocupa por la pobre imagen que dejó frente a San Jorge, el viernes pasado en el Gigante del Norte, donde igualó cero a cero, en el marco de la segunda fecha del Federal A.

Muy poco quedó para rescatar de la primera presentación del albo en casa. El equipo estuvo muy lejos de alcanzar el rendimiento que se esperaba.

Víctor Riggio, técnico albo, tiene mucho por corregir en muy poco tiempo, ya que el próximo miércoles enfrentará a Juventud Antoniana, en un nuevo capítulo del clásico salteño.

Es verdad, todavía resta mucho por recorrer y no hay que dramatizar, pero Gimnasia deambula sin rumbo.

En línea general, la producción del equipo fue muy escasa, careció de volumen de juego, no tuvo solidez defensivamente ni peso ofensivo.

El desempeño de la última línea fue tan llamativo que el Tano Riggio podría apelar a Alvaro Cazula, quien reaparecería para afrontar el clásico con el santo.

En el medio campo, Joaquín Iturrieta estuvo prácticamente ausente y se fue reemplazado por Luciano Herrera antes del inicio del complemento.

Con el ingreso de Herrera se notó una leve mejoría, abasteció a Juan Cobelli, pero de a poco su participación se fue diluyendo.

Los volantes tampoco tuvieron una buena labor, les faltó profundidad y precisión en lo centros. Todos fueron fallidos.

Gimnasia pudo haber perdido el partido y no estaba mal si lo hacía, porque San Jorge con muy poco generó las situaciones más claras. Sin lucirse y ni arriesgar demasiado, el equipo tucumano complicó al local.

Gimnasia y Tiro tiene mucho por mejorar si pretende sumar su primeros tres puntos con el santo.