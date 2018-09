Kevin Benavides se adueñó de Ica

En una nueva etapa denominada rulo y con muchos kilómetros de dunas en el desierto peruano, Kevin Benavides dominó la segunda etapa de la competencia de rally, el Desafío Inca, al imponerse sobre el resto, tras cumplir con los 350 kilómetros de especial y adueñarse de Ica, al menos por un día. Ahora se encuentra sexto en la general. Su hermano Luciano llegó en el puesto 15.

Para el mayor de los salteños fue una revancha después de abandonar en la etapa 1 del Desafío Ruta 40, en agosto pasado.

En la jornada de hoy se llevará a cabo la última etapa, también en bucle, de 200 kilómetros para cerrar el Desafío Inca en tierras peruanas, lugar donde se va a llevar a cabo el Dakar de 2019.

Tras el triunfo en la etapa, Kevin dijo: “Estoy muy feliz con esta victoria de etapa ya que me hace sentir bien y rápido nuevamente, después de mi accidente hace un par de días. Parece que sí me acuerdo cómo andar en moto (bromeó). Gracias a todos los que confían en mí”

Por el lado de Luciano, el menor de los hermanos, tras finalizar la carrera comentó: “En general me divertí y aprendí mucho del desierto, pero otra vez tuve un error en un waypoint que estaba confuso en mi GPS y me quedé dando vueltas por unos largos minutos terminando en el puesto 15”.

Tras el Dakar Series, el subcampeón del Dakar partirá rumbo a Marruecos para pelear el título en la quinta y última fecha del Mundial, del 3 al 9 de octubre.