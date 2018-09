Respuestas a los jubilados

Mabel Tejada (Capital): Soy jubilada docente y quisiera saber de cuánto es el aumento para nosotros y por qué es diferente al resto de los pasivos.

Estimada Mabel: el aumento que comenzaron a recibir esta semana los jubilados y pensionados docentes es del 9,54%. El anterior había sido del 11,65% en marzo. La suba en 2018 llega al 22,30%.

El esquema de movilidad de los docentes es diferente de la movilidad general de los jubilados. Los docentes reciben dos aumentos al año, en marzo y septiembre, de acuerdo a la evolución de un índice denominado "Remuneración Imponible Promedio Docente" (Ripdoc) que refleja los aumentos salariales remunerativos de los docentes en actividad. Se calcula así: cada mes se suma el total de las remuneraciones docentes sujetas a aportes con destino a Anses y se divide por el total de docentes que figuran en las nóminas de declaraciones juradas bajo los códigos de actividad docente. Es decir, que no entran en el cálculo los aumentos de docentes cuyas jurisdicciones tienen caja de jubilaciones propias, ni las remuneraciones sin aportes.

Horacio Quiquinte (El Carril). Tengo una pensión por invalidez y necesito un préstamo. Le agradezco Lic. que me informe cuánto puedo pedir y cómo hacer.

Estimado Horacio: como titular de una pensión por invalidez puede solicitar un crédito en Anses de hasta $35.000. Podrá cancelarlo en 24 cuotas de $ 2.093, o bien en 36 de $1.571. Si bien el costo financiero total (CFT) de 40% parece elevado, es un interés accesible comparado con el que ofrecen los bancos.

Deberá tener en cuenta que la cuota no exceda el 30% del ingreso mensual y que, al momento de finalizar el crédito, Ud. no supere los 60 años de edad. Para tramitarlo debe pedir un turno en Anses. El día del turno debe llevar su DNI, una constancia de CBU de cuenta bancaria propia (puede pedirla en su banco o por cajero automático) y, como se trata de una pensión por invalidez, un "Certificado Médico para Acreditación en Anses (Créditos ANSES"), firmado por un médico de hospital público. Puede imprimir el formulario en www.anses.gob.ar o en la Oficina de El Carril.

Iris Gómez (Metán): el 28/9/2018 cumplo mis 60 años. Mi consulta es si aún está vigente la moratoria para jubilarme.

Estimada Iris: La posibilidad de acceder a la jubilación mediante la moratoria de la Ley 26.970 sigue vigente para las mujeres hasta el 23 de julio de 2019. Si bien no tenemos datos de su historia laboral podemos igualmente darle una ayuda para su caso en particular. Ud. podría hacer uso de la moratoria desde que cumplió 18 años (fecha posible para iniciar los aportes), es decir desde el 28/9/1976, hasta el 31/12/2003 (la fecha de corte que establece la norma). Es decir que en total, y como máximo, podría "comprar" 27 años y 3 meses de aportes. Ahora bien, para acceder a la jubilación debe acreditar 30 años de servicios con aportes. Es decir que todavía le estarían faltando 2 años y 9 meses de aportes. Si desea jubilarse al cumplir los 60 debería al menos tener esa cantidad de aportes realizados con posterioridad al 2003. Una de las conclusiones que podemos generalizar a partir de su caso es que, si bien, la Moratoria Ley 26.970 sigue vigente, por el solo hecho de que la fecha tope no se haya modificado (sigue siendo el 31/12/2003), naturalmente el paso del tiempo va limitando cada vez más esta herramienta para acceder a la jubilación.

Héctor Machuca (Capital): Quería preguntarle si tiene información de un bono o ayuda para los jubilados ya que este año venimos muy mal.

Estimado Héctor: Sin dudas que este es un año realmente difícil para los jubilados y pensionados. Los haberes aumentaron en los últimos 12 meses el 19,2%, mientras que los precios escalaron un 34,4% con lo cual ha sido significativa la pérdida del poder adquisitivo. Por ahora no hay información oficial de un bono para el sector pasivo como están recibiendo los titulares de la AUH. Sería realmente de gran ayuda para millones de jubilados y pensionados. Cualquier novedad le estaremos informando.