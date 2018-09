La peluquera que atendió a De la Sota horas antes del choque: “Estaba muy cansado”

El exgobernador de Córdoba José Manuel De la Sota pasó por una peluquería el sábado al mediodía antes de dirigirse a la ciudad de Río Cuarto para festejar el cumpleaños de su hija Natalia. Su peluquera, Norma Espamer, reveló que lo había notado “muy cansado” y que se quedó dormido “tres veces” mientras lo atendía.

“Él había tomado un turno a las 15. Llegó un poco más tarde y lo noté muy cansado. Se quedó dormido tres veces sentado porque estaba agotado”, contó Espamer. “Estaba muy ansioso porque tenía que llegar al cumpleaños de su hija”, agregó.

En diálogo con el canal Todo Noticias, la peluquera que atendía hace ocho años a De la Sota en Río Cuarto contó que el exgobernador le dijo que “no estaba durmiendo bien”. De acuerdo a Espamer, ella le recomendó que vaya con cuidado por la ruta y que trate de descansar antes de manejar.

“Venía solo por la ruta y para mí se metió debajo del camión porque estaba muy cansado. Se quedó dormido”, opinó la peluquera, sobre la causa del accidente del exgobernador. El sábado alrededor de las 20 en el kilómetro 782 de la autopista Brigadier General Bustos, el Volvo que manejaba De la Sota impactó contra la parte de atrás del vehículo. La camioneta terminó con la cabina totalmente destrozada.

Uno de los testigos del accidente contó que el exfuncionario viajaba “rápido” y que no alcanzó a frenar antes de chocar el camión. “Pasé a una moto y un auto y me pasó una camioneta, rápido. No puedo decir a qué velocidad, pero iba rápido”, aseguró.

En dialogo con el noticiero córdobes Telenoche, una de las personas que vio el trágico choque recordó cómo fueron los últimos minutos del exgobernador: “Me encuentro con la camioneta en el medio de la ruta y paramos. Uno le tomó el pulso, estaba bajo, y atinamos a parar el tráfico. En ese momento nadie se fijó ni se dio cuenta de que era De La Sota”.

El Gobierno cordobés emitió un comunicado expresando el “profundo pesar” ante la muerte del exfuncionario y resolvió brindarle una despedida “con todos los honores para su funeral de Estado”. En este marco, la administración de Juan Schiaretti decretó cinco días de duelo y también puso a disposición la Casa de Gobierno provincial para velar los restos del dirigente.