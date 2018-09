José López habría declarado que los 9 millones de dólares eran de Cristina Kirchner

José López, el exfuncionario del Ministerio de Planificación detenido al ser sorprendido en un convento tratando de ocultar bolsos que contenían casi 9 millones de dólares, habría declarado ante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli que ese dinero pertenecía a Cristina Fernández de Kirchner. La expresidenta, según habría sostenido el exsecretario de Obras Públicas acusado de enriquecimiento ilícito, estaba al tanto de los pagos de sobornos que montó en principio su marido, Néstor Kirchner, y que, tras su fallecimiento, habrían continuado bajo su gestión. Así lo consignó el periodista Joaquín Morales Solá en su columna dominical del diario La Nación, en base a fuentes judiciales, que afirmaron además que, en su declaración testimonial, José López contó que había recibido la instrucción de cambiar de lugar esos nueve millones de dólares. Fue el exsecretario privado de Cristina, Fabián Gutiérrez, quien lo citó en el Hotel City, y le comunicó, en nombre de la expresidenta, que había "que mover plata" y que ese mismo día le haría llegar el dinero.

El 13 de junio de 2016, el ex funcionario recibió los bolsos en su domicilio, y como no sabía a dónde llevarlos, contó que tuvo la idea de guardarlos en el convento de monjas que tanto él como Julio De Vido frecuentaban y donde donaban dinero del Estado. Según declaró, el exfuncionario siempre tuvo en cuenta que Fabián Gutierrez era el vínculo con Cristina, y que tanto los dólares como las joyas, entre las que había relojes Rolex, gemelos, collares, pulseras y anillos, eran pertenencias de la expresidenta, relató el periodista. En su declaración anterior durante el juicio oral y público que se realiza por los nueve millones de dólares, José López dijo en su testimonio que ese dinero no era suyo, y aclaró que era "de la política", sin dar mayores precisiones de nombres. En esta oportunidad, según publicó el matutino, José López les contó al juez Bonadio y al fiscal Stornelli que Cristina lo llamó al despacho presidencial a mediados de 2011: allí le mostró un cuaderno escrito por Néstor Kirchner, donde había detalles de quiénes eran los recaudadores, quiénes pagaban y dónde estaba ese dinero.

Ante la situación, el exsectretario de Obras Públicas, siempre según la columna de Morales Solá, le contó todo lo que sabía sobre las recaudaciones, cómo era el sistema, cuánto se cobraba por cada obra pública, cómo eran las licitaciones, quienes eran los beneficiarios. A partir de ahí, el sistema de recaudación volvió a funcionar como lo hacía antes de la muerte de Néstor Kirchner. Por ese motivo, López no se sorprendió ante el llamado del exsecretario de Cristina y el pedido de mover ese dinero, dado que tuvo la certeza que todo eso era de propiedad de la ex presidenta, según aseguró en su declaración como arrepentido.

Sobre la situación judicial de la ex presidenta, el juez Bonadio determinó que procesará y ordenará la prisión preventiva de Cristina Kirchner, pero no le pedirá al Senado su desafuero: esperará que la Cámara Federal ratifique sus decisiones, de esta forma, la orden de arresto llegaría al recinto con una doble sentencia judicial. (Fuente www.perfil.com).