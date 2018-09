Vélez venció a San Martín de Tucumán y sube

Con una buena actuación colectiva pero poca efectividad, Vélez Sársfield se impuso hoy por 1 a 0 a San Martín de Tucumán en Liniers, por la quinta fecha de la Superliga y quedó momentáneamente escolta del líder Atlético Tucumán.

El mediocampista Lucas Robertone anotó el único tanto del encuentro a los 39 minutos del primer tiempo, ingresando por el centro del área y definiendo de primera.

Vélez no sufrió demasiado, pero no logró sentenciar el encuentro, lo que ilusionó al "Ciruja" -que todavía no ganó en el torneo- con alcanzar el empate.

El fortín llegó a diez puntos, uno por debajo del puntero Atlético Tucumán, a la espera de lo que realice Racing esta tarde ante Lanús.

Fue una buena producción de Vélez, que intentó profundizar en su idea flexible e intensa, que le dio réditos pero también dolores de cabeza como en la goleada ante Boca.



Los de Gabriel Heinze avisaron con un tiro libre de Robertone que pegó en el palo cuando el arquero Arce había quedado inmóvil.

Después de un primer cuarto de hora en el que sometió a San Martín, Vélez se tomó un respiro pero en los últimos quince minutos volvió a la carga en busca de la ventaja.

Sobre los 30 minutos, Ramis luchó una pelota sobre la banda izquierda del ataque, se vio favorecido por un rebote y en el mano a mano ante Arce reventó el travesaño de un derechazo desde dentro del área.

Y tanto generar iba a tener su premio para Vélez, que en un ataque amplio llevó la pelota de derecha a izquierda, donde Cufré lanzó un centro bajo que Robertone sólo tuvo que empujar.

En el complemento, obligado, San Martín salió un poco más arriba a buscar la recuperación de la pelota, Vélez perdió algo de intensidad e indentidad, aunque tampoco sufrió en demasía.

De hecho, pudo haber ampliado su ventaja en una jugada en la que Robertone recibió un centro atrás y definió de primera, pero el palo derecho le devolvió su remate.

Vélez festejó un triunfo valioso para recuperar el ánimo y seguir prendido en su objetivo de retornar a las Copas internacionales.

La síntesis

Vélez: Alexander Domínguez; Gaston Díaz, Joaquín Laso, Luis Abram, Brian Cufré; Nicolás Domínguez, Gastón Giménez, Agustín Bouzat; Lucas Robertone, Matías Vargas y Jonathan Ramis. DT: Gabriel Heinze.

San Martín (T): Ignacio Arce; Emiliano Purita, Lucas Acevedo, Matías Cahais, Maximiliano Martínez; Adrián Arregui, Gonzalo Rodríguez, Nicolás Giménez, Matías García, Fabián Espíndola; Claudio Bieler. DT: Rubén Forestello.

Goles: PT: 39m Robertone (V).

Cambios: ST: Al inicio, Damián Schmidt por Martínez (SM); 11m Rodrigo Salinas por Ramis (V) y Marcos Figueroa por Rodríguez (SM); 25m Fernando Cordero por Giménez (SM), 28m Pablo Galdames por Bouzat (V).

Estadio: José Amalfitani (Vélez) - Árbitro: Fernando Espinoza.