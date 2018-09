Todo un “Obrero” campeón

Barrio Obrero tiñó las calles de verde en J. V. González, donde celebró un nuevo logro, al adjudicarse el clásico y el título de campeón, tras vencer a Deportivo YPF por 1 a 0, en la final de vuelta del torneo Anual de la Liga Anteña.

Los fanáticos coparon el Complejo Municipal, el clima que se vivió fue como se merece una final por el título.

YPF tuvo mayor claridad de juego pero falló en la definición. Quizás mereció más pero no se gana por merecimiento, sino con goles.

Justamente fue lo que hizo Barrio Obrero, sobre el final de partido (44’) Nicolás Char marcó el gol de la victoria que revolucionó J.V. González.

YPF: J. Aguach; S. Dezalot, V. Mercado, E. Zárate y L. Alvarez; P. Romero, D. Vizgarra, C. Facciuto y R. Escalante; C. Huerta y E. Galván. DT: F. Leguizamón.

B° Obrero: J. Giménez; O. Roldán, M. Vizgarra, S. Díaz y F. Santillán; G. Frías, V. Prado, M. Villalba y F. Zaraza, J. Gálvez y F. Char. DT: M. Villafañe.