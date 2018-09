Otro intento por sacar a Messi del Barcelona

Ninguno empresario, club, dirigente o técnico ha podido todavía conseguir que Lionel Messi se vaya del Barcelona. Y esta vez es David Beckham el que sueña a lo grande con su equipo, el Inter Miami.

Algunos medios hablaron durante el fin de semana de los deseos que tiene el exjugador inglés, aunque esta aventura en la Mayor League Soccer arrancará recién en 2020.

De todos modos, Beckham ya está trabajando en un equipo del que presentó su escudo hace tan solo unos días.

El Miami Inter todavía no tiene entrenador ni jugadores, ni estadio, pero Beckham tiene un sueño y se llama Lionel Messi.

Según publicó “The Times”, David quiere llevarse al argentino a la MLS, dentro de dos años, cuando el rosarino tenga 33 años y le quede un año de contrato en el Barcelona. Quedan varios meses por delante pero Beckham, según cuentan en Inglaterra, sueña con convencer a Messi y que los últimos pasos de su carrera los dé en Estados Unidos. Beckham entiende que Leo convertiría al Inter Miami en el centro de atención no solo en la MLS, sino también en el planeta entero.

El equipo del inglés, el Club Internacional de Fútbol Miami, comenzará a competir en 2020 y “Becks” lo tiene claro: Además de Messi quiere hacer un equipazo. Otros nombres que ya circularon desde el entorno del exjugador fueron los de Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, Gerard Piqué y Falcao García.

Con los primeros dos, que ya juegan en la liga norteamericana, tiene una muy buena relación. Con Zlatan compartió equipo en el PSG y con Rooney fueron compañeros del seleccionado en muchos partidos.

La posibilidad de Cristiano Ronaldo sería en caso de que Lionel Messi rechazara la propuesta, pero otros no descartaron que ambos puedan compartir el mismo equipo ya en el final de sus caminos.

Mientras tanto, Messi solo está mentalizado en volver a ganar la Champions League, la cual comenzará a jugar a partir de mañana con el Barça. Y volver a la Selección, es otra cuestión que la Pulga resolverá mucho antes de analizar el cambio de club.