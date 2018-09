Gonçalves, más Speedy que nunca 

“¡Arriba, arriba! ¡Ándale, ándale!”, solía decir el ratón Speedy González, un dibujo el ratón más veloz de todo México. Este Speedy no es un ratón y ni siquiera es mexicano, pero es tan rápido como el de la serie animada. Por eso ayer Paulo “Speedy” Gonçalves, se quedó con el Desafío Inca, el Dakar Series disputado en el desierto de Ica, en Perú, lugar donde se disputará la competencia dakariana del próximo año. Kevin Benavides, su compañero de equipo en Honda, finalizó sexto, mientras que su hermano Luciano (de KTM) fue 13º.

La última de las tres etapas, llevada a cabo ayer que tuvo 180 kilómetros, fue altamente productiva para el portugués, que pudo andar a un buen ritmo y sin errores.

Gonçalves ingresó en la meta de Ica con el mejor tiempo y una diferencia sobre el segundo de casi tres minutos.

Cabe destacar que es la tercera victoria del equipo Honda Racing Corporation en carreras disputadas en Sudamérica en poco más de un mes tras los triunfos de Kevin Benavides en el Atacama Rally y del propio Gonçalves en el Desafío Ruta 40.

Sobre su competencia en tierras peruanas, el mayor de los hermanos Benavides dijo: “Estoy muy contento. Creo que hemos hecho un gran trabajo de equipo. Salí primero en esta última etapa y también llegué a meta el primero, aunque me atraparon casi al final. Me siento como si hubiera ganado, hice una muy buena etapa abriendo pista. Paulo pudo aprovechar eso, pudiendo rodar a un buen ritmo. Felicitaciones al equipo por el trabajo y la victoria”.

Luciano, una de las jóvenes promesas de KTM, también se mostró satisfecho.

“Estoy contento de haber terminado el Desafío Inca aunque los resultados no fueron buenos. Obtuve la posición 13 finalmente con una hora de penalización”.

“Fue una buena experiencia y aprendizaje para el futuro y el objetivo principal de llegar óptimo al Dakar 2019”, cerró.

Ahora el mayor de ellos, Kevin, peleará por el título mundial, en la quinta y última fecha del campeonato del mundo de Rally Cross Country en Marruecos, del 3 al 9 de octubre y después prepararse para la carrera más dura del planeta.