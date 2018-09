El Jockey cayó de pie sobre el final

El juego de ayer en el Jockey Club fue de los denominados choques “palo a palo”, que no se definió hasta el último minuto y que finalizó 41 a 36, a favor de Universitario de Tucumán ante el local, en la quinta fecha del Súper 10, en el Regional del NOA de rugby. Las serpientes se llevaron un 4 a 1 y para los albirrojos, el bonus defensivo, pese al sabor amargo.

El partido no dio respiro. A los 3 minutos lo ganaba la visita, pero el local reaccionó a los 10’ con el try de Gonzalo Mendoza y la conversión de Santiago Larrieu.

Los dirigidos por Tomás Saravia Toledo fueron por más y a los 17’ lograron un nuevo try a manos de José Ovejero con la conversión de Larrieu.

Antes que se termine la primera parte, las serpientes supieron aprovechar dos jugadas que resultaron clave para el desenlace del partido: dos tries y sus respectivas conversiones, a los 37 y 40 minutos, para irse 21 a 14 arriba al descanso.

En el complemento, rápidamente descontó el “Colo” Larrieu con un penal.

A los 13’ dio vuelta el resultado el Jockey, 22 a 21, con el try de Francisco Poodts, pero el apertura del local esta vez falló.

Los tucumanos volvieron a pasar al frente a los 20 minutos con un try y conversión, 28 a 22, pero a los 29’ una gran jugada de Marcos Ozú, apoyó bajo los palos y la conversión del “Colo”, otra vez lo puso parcialmente arriba al albirrojo salteño.

Lamentablemente para el Jockey la alegría duró poco porque un minuto más tarde un lindo drop de Alejandro Torres puso 31 a 29 arriba a la U y más tarde ese mismo jugador anotó un penal para estirar la diferencia.

Cuando parecía que el duelo bajaba su persiana, otras dos jugadas sellaron el marcador. La primera fue con el try de Mendoza y la conversión de Larrieu, para la alegría de los salteños, pero finalmente a los 35’ llegó el try de Facundo Noval y la conversión de Torres para que el conjunto del jardín de la República se lleve mucho más que una victoria.

Para el Jockey, en cambio, significó su tercera derrota consecutiva, aunque no mereció perder.

El resto de la fecha

En la jornada de ayer se completaron los partidos correspondientes a la quinta fecha del Súper 10 en el apasionante Regional del NOA.

Tucumán Lawn Tennis no tuvo inconvenientes en derrotar 46 a 22 a Lince; Huirapuca hizo lo propio al ganarle a los santiagueños de Old Lions, por 45 a 31, mientras que el sábado, los adelantados terminaron a favor de Los Tarcos (sobre Universitario de Salta 29 a 13) y de Tucumán Rugby (ante Natación y Gimnasia, por 25 a 24).

Gimnasia sigue al frente

En la Zona de Promoción, en tanto, Gimnasia y Tiro sigue en lo más alto de la tabla de posiciones, ya que ayer le ganó 45 a 12 a Aguará Guazú. Además, Tigres le ganó en su casa a Coipú 50 a 23, mientras que Tiro Federal no pudo ante el Jockey tucumano. Fue 34 a 10.