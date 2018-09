Hoy definen si continúan con el paro en la UNSa

Los docentes universitarios afiliados a la Asociación e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta (Adiunsa) ingresan en una semana que puede ser una encrucijada en la lucha por las negociaciones salariales paritarias.

Todo hace suponer que volverán a dar clases, aunque siguen en plan de lucha. La propuesta del Gobierno no convence a nadie, y sin embargo ya fueron 5 semanas consecutivas de paro de actividades. Lo que para cualquier Gobierno sería un escándalo, la dilatación del conflicto laboral fue una carta que se jugó para desgastar a los universitarios que hoy estarán de asamblea para definir el plan de acciones específico de la UNSa. La asamblea de docentes universitarios se realizará hoy, a partir de las 10, en la denominada Plaza de la Reforma, entre el aula 20 y la Facultad de Ciencias Exactas.

Hay que tener en cuenta que Adiunsa se encolumna bajo las decisiones de Conadu Histórica a nivel nacional y que fue el único gremio que rechazó la propuesta del Gobierno nacional. La oferta está conformada, a través de sumas remunerativas no bonificables, de aumentos escalonados que representan entre un 24 y un 26%, según las categorías docentes, y el incremento se cobrará con los haberes de octubre. Conadu, UDA, FAGDUT y Fedun aceptaron y Conadu Histórica, que es la más grande, quedó sola en la continuidad de la lucha salarial. Es por eso que desde el viernes se anunció que sigue el plan de lucha, pero con algunas variantes para no desgastar a las bases.

"Se decidió por ahora discontinuar el no comienzo del segundo cuatrimestre y comenzar a debatir otras posibilidades; eso a nivel nacional. En Salta, la asamblea del lunes definirá las acciones que se realizarán porque seguimos en plan de lucha", dijo el tesorero sindical, Diego Maita.

En ese sentido, desde un comunicado oficial de Conadu Histórica ratificaron "el rechazo a la propuesta salarial del gobierno firmada por las demás federaciones con Educación por incorporar sumas fijas no bonificables (sin antigedad ni zona desfavorable) y no contemplar cláusula gatillo". También ratificaron su "pliego de reivindicaciones de aumento salarial ya de 30% con cláusula gatillo, no a las sumas fijas, aplicación plena del Convenio Colectivo de Trabajo y la restitución de los cuatro mil millones de recorte y aumento presupuestario ya".

Entre los docentes universitarios sigue el malestar por lo que consideran una baja en los salarios, con recorte presupuestario y un ataque frontal a la educación pública, pero también saben que es tiempo de cambiar la estrategia de lucha.