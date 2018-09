Laura González, reina: "Soy wichi, orgullomente"

Este año la elección de la reina departamental de los estudiantes de San Martín, cetro por el que competían chicas de Tartagal, Mosconi, Aguaray, Salvador Mazza, Embarcación y Ballivián parecía hasta el momento en que las candidatas comenzaron a arribar a Mosconi, sede de la fiesta, bastante indefinida.

Pero en las primeras horas de la noche, cuando las jovencitas participaron de diferentes eventos, comenzó a circular fuerte la versión: los miembros del jurado, que estuvo conformado por estudiantes de las 6 localidades y el párroco de General Mosconi, el presbítero Elio Cruz ya tenían definido su voto.

Hacía muchos años que la reina departamental no salía del pequeño pueblo de General Ballivián y, además, nunca una niña originaria había representado a los estudiantes de San Martín. Pero sucedió que Carolina Ruiz (por Embarcación), Verónica Juárez (por Ballivián), Mariana Carrizo (por Mosconi), Aldana Eleuterio (por Tartagal), Melisa Passe (por Aguaray) y Tomas Salcedo (por Salvador Mazza), quienes junto al padre Cruz conformaron el jurado, rompieron con ese esquema de hacer prevalecer la belleza y eligieron a esta jovencita, hija de madre wichi y residente en la comunidad originaria "Quebrachal", de Ballivián, para representar a los chicos sanmartinianos en la elección provincial.

Más allá de cuáles sean los resultados posteriores, en una provincia donde los cánones de belleza poco tienen que ver con las características físicas del grueso de su población, el departamento San Martín marcó un antes y un después en una elección que cada año recoge menos adhesiones, al punto que cada vez más colegios de nivel medio se niegan a presentar candidatas a reina para no cosificar a las chicas.

Escolta y autodidacta sin límites

"Yo fui la primera sorprendida, la verdad es que no lo podía creer pero estoy contenta. Mi madre y mis hermanos también los están", expresó la flamante reina de San Martín, horas después de la elección.

Junto a su madre y sus hermanos Laura reside en la comunidad "Quebrachal" y cursa el sexto año en la Unidad Educativa 3.153, Agrotécnica.

"Pero mi verdadera vocación es la Medicina, yo quisiera ser médica para ayudar a mucha gente", expresó la jovencita que es escolta de la bandera y segundo promedio del colegio.

Una de las cosas que más sorprendió de Laura fue que en la conferencia de prensa revelara que además de español habla a la perfección su lengua materna el wichi, inglés y otros idiomas y ella misma lo explicó.

"A mí me llama la atención la cultura oriental, que es tan rica, entonces comencé a estudiar por mi cuenta japonés y coreano. Pero más me gustó cuando me di cuenta de que algunas palabras son similares al wichi y que tienen una fonética parecida. Esos idiomas los estudio por internet, pero inglés estudié con una profesora. Ahora quiero perfeccionarlo leyendo libros por mi propia cuenta. A mí me gusta mucho estudiar, leer, investigar y no me significa ningún esfuerzo", reveló.

Laura recordó que "cuando dijeron mi nombre yo fui la más sorprendida. Creo que más allá que sea yo, el hecho que se elija a una originaria es un avance en todo sentido, porque todos somos iguales y debemos tener las mismas posibilidades".