Reclamos por el camión cisterna de Aguas del Norte

Vecinos de la zona de San Luis y alrededores manifestaron su malestar porque estuvieron tres días sin agua potable y el camión cisterna de Aguas del Norte "no hizo una distribución equitativa".

Alejandra Yapura, una vecina de San Luis, contó que entre el miércoles y el sábado no tuvo agua. "Yo veía que el camión pasaba por el barrio pero a mi no me dejaban agua, entonces llamé nueve veces a Aguas del Norte, con mi número de reclamo. Me decían que ya me iba a distribuir, pero no pasaba nada", contó y agregó: "Los camiones llegaban solamente hasta la calle Nevado de Cachi, es decir, de la ruta 51 tres cuadras adentro y después se volvían. No iban más allá".

El viernes, Alejandra se acercó al camión cisterna, "pero me respondieron que tenía que llamar por teléfono para que reciban el pedido. Yo les expliqué que hacía bastante que llamaba", aseguró.

Desesperada, la mujer le pidió ayuda a su abuela, quien vive en cercanías a ella y tiene un pozo de agua. "Fui con bidones, los llené y los llevé a mi casa. Era la única manera en que podía tener agua para limpiar y cocinar. Tengo dos hijos chicos", contó.

Posteriormente, acudió a la Delegación de San Luis. "Les dije si podían hablar con la gente de Aguas del Norte para que llegaran hasta mi zona. Gracias a ellos, ayer (por el sábado), a las 13, el camión fue y me cargó un tacho con agua. Tres horas después volvió el servicio normal", sostuvo.

En Villa Esmeralda, el panorama fue el mismo. Alejandra Vilca, una vecina expresó que "recién ayer (por el sábado) por la mañana obtuvimos agua del camión cisterna". Su familia subsistió los días anteriores con un poco de agua que les había quedado en el tanque.

"Siempre hay cortes y la realidad es que gastamos bastante en bidones de agua mineral para tomar, para lavar los platos. El agua volvió el sábado a las nueve de la noche, tarde en comparación con otros barrios. Recién hoy (por ayer) vamos a poder lavar ropa", manifestó.

Residentes de Villa Rebeca expresaron que el camión cisterna les dejó agua una sola vez, el jueves pasado. "El agua que dejaron la utilizamos solamente para el baño. Igual pudimos sobrevivir porque acarreamos tachos de 20 litros desde pozos de vecinos y compramos agua mineral, para tomar. Sale 70 pesos el bidón de seis litros y comprábamos como mínimo tres por día. El agua volvió ayer (sábado) a la noche", dijo Eduardo Salto, un joven vecino.

Los vecinos aseguraron que saben que se rompió el acueducto sur una vez más. "Siempre nos avisan con un día de anticipación que habrá corte de agua, pero esta vez no nos avisaron nada lo cual nos parece raro", finalizaron.

Habilitarán la obra que lleva agua a Villa Floresta

El gobernador Juan Manuel Urtubey inaugurará hoy la obra de provisión de agua optimización del servicio para zona este y Villa Floresta.

El acto está previsto para las 10.30 y se realizará en la cisterna 1, ubicada en Venezuela 1400.

La obra comenzó su ejecución en 2016 y demandó una inversión de más de 100 millones de pesos. Consta de tres cisternas, tres pozos de abastecimiento y más de 7.000 metros de cañerías.

La misma fue ejecutada por Aguas del Norte y no solo incorporará al sistema a los vecinos de Villa Floresta sino que mejorará el servicio en distintos barrios de zona este.

En total son 2.700 familias las que mejorarán el servicio de agua y 15.500 vecinos aproximadamente los beneficiados directamente por la obra.

Un total de 850 familias de Villa Floresta contarán con el sistema por primera vez de forma regular mientras que la optimización del servicio alcanzará a vecinos de las zona este de Manjón Viejo, El Milagro, Villa Aída, Cabildo, Jardín, Villa Mónica, Villa Mitre, Floresta, Portezuelo Chico, Villa Constitución, Asentamiento Constitución, Velata y El Mirador de San Bernardo.

Las obras eran muy solicitadas por los residentes de Villa Floresta que está ubicada al pie del cerro, y abarca una lonja de unos 3 kilómetros de largo por 500 metros de ancho.