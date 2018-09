Sin barreras, las vías del ferrocarril son un peligro constante

Varios pasos a nivel se encuentran en la zona urbana de Rosario de la Frontera y son cada vez más peligrosos debido a la falta de guardabarreras, iluminación y otras medidas de seguridad.

Ya ocurrieron accidentes, sin embargo la grave problemática continúa. La única advertencia de los pasos de los trenes es cuando tocan bocina, lo que resulta insuficiente.

Son verdaderas trampas mortales, principalmente en horarios nocturnos. Además, muchos creen que no circulan trenes por las vías y se ven sorprendidos por el paso de las formaciones en distintos días y horarios.

En el acceso principal a la Ciudad Termal hay un paso a nivel, que no tiene barreras. Simplemente hay un cartel que indica: "Pare, mire, escuche, cuidado con los trenes". El sector es muy transitado por motos, autos, camionetas, camiones, ciclistas y peatones.

Por otra parte, en la entrada del concurrido barrio Juan Domingo Perón, hay otro paso a nivel, y también se destaca por la falta de guardabarreras y de medidas de seguridad.

Otro caso es en el barrio San Cayetano, donde también se encuentran las vías del ferrocarril. Pero el mismo se encuentra cortado desde hace semanas, impidiendo el acceso a tres barrios, motivo por el cual los conductores tienen que dar una vuelta enorme para llegar a sus hogares.

A la problemática la sufren distintas localidades del sur provincial, como Metán, donde hubo planteos de las autoridades al ferrocarril, pero no hubo respuestas.

Un grave antecedente

De acuerdo a datos aportados por el comisario de la Unidad de Orden Público N§ 31 de esta ciudad, José Luis Vanegas, un tren se desplazaba de norte a sur y una camioneta lo hacía de oeste a este. "Aparentemente el conductor del rodado no se percató que venía una formación del ferrocarril, que a pesar que el maquinista hizo sonar las bocinas, el chofer de la camioneta no se dio cuenta y al intentar cruzar las vías se dio con la formación que lo impactó en la trompa del sector izquierdo, lo cual hizo que la camioneta quedará a un costado de las vías del ferrocarril. Gracias a Dios no hubo heridos ni víctimas fatales".

Por su parte, el conductor de la camioneta Hyundai, dominio MWK 507, Javier Valardín, con domicilio en la provincia de Tucumán, manifestó a El Tribuno que "me disponía a salir de la ciudad de Rosario de la Frontera con destino a Metan, y al subir la calle Belgrano rumbo a la avenida Palau intenté ponerme el cinturón de seguridad cuando de pronto vi el tren encima, la verdad no escuche las bocinas porque iba con el vidrio subido. Gracias a Dios que iba despacio, pero además debo decir que no hay barrera que alerte al conductor sobre la presencia del tren, esto es un desastre".

Una trilladora volcó a metros de un paso a nivel sin señalización. Afortunadamente no se lamentaron víctimas, solo daños de infraestructura.

En el sector en el que ocurrió el accidente con la trilladora existe también un grave problema de inseguridad. A pocos metros están las vías del ferrocarril que en el cruce por la calle solamente tiene un antiguo cartel que dice: "Pare, mire, escuche, cuidado con los trenes". No hay barreras, por lo tanto cuando una máquina se acerca al lugar solamente hace sonar la bocina para tratar de advertir su paso.

Según el reglamento de la Ley 2.873 general de ferrocarriles, el tiempo en que debe despejarse la vía principal, cuando se espera la llegada de un tren, el artículo 40, indica lo siguiente: Diez minutos antes de la hora marcada para la entrada de un tren la vía correspondiente deberá estar libre y cesar en él a todas las operaciones de maniobras, exceptuando las estaciones que tengan señales o aparatos de seguridad para proteger el movimiento de los trenes.