“No es una opción el empate ni la derrota en el clásico con Juventud”

Es entrerriano, tiene 21 años, arribó a Gimnasia y Tiro de la mano de un representante como una importante apuesta a futuro y parte de una camada joven que aún genera cierto recelo en el hincha, más aún tras el empate del pasado viernes en el Gigante del Norte, que dejó más dudas que certezas.

Gabriel Pusula Coronel, zaguero central de profesión, arribó al albo con el propósito de ganarse un lugar, pero tuvo que remarla desde atrás, hasta que antes de los diez minutos del primer tiempo en la derrota ante Crucero del Norte, en Misiones, la lesión súbita de Nelson Ibarlucea le dio la oportunidad de mostrarse desde temprano. Dejó una buena impresión en el Litoral, pese al penal que cometió en el área que generó la apertura del marcador de los misioneros. Y ante el expreso tucumano fue parte de la apatía colectiva del albo. Pero este miércoles, en su debut en un clásico salteño, quiere su revancha ante Juventud Antoniana. En diálogo con El Tribuno, Pusula se refirió al quiebre que significará el pleito en el Martearena.

“No se dio lo que esperábamos en casa y nos fuimos con la amargura de saber que la gente no se llevó la mejor imagen, no pudimos plasmar en cancha nuestra idea de juego ante un rival que supo cómo complicarnos. Pero ya hicimos borrón y cuenta nueva. Ahora tenemos el clásico, un partido importante que nos puede servir mucho al equipo y a la gente, que pese a la decepción ante San Jorge nos alentó en todo momento para sacar al equipo adelante”, expresó el defensor, para luego referirse al aspecto emocional del grupo.

“Trataremos de recuperarnos en lo físico en esta semana corta. En lo mental este es un grupo muy fuerte. A nadie le gusta arrancar un torneo así y a nosotros tampoco. Desde que llegué a Gimnasia me preparé para jugar, aunque no esperaba que sea de esta manera, por la lesión de un compañero. Traté de entrar rápido en ritmo y estar a la altura. Lo hice gracias a Dios y a mis compañeros, que me hicieron sentir cómodo”.

En cuanto al clásico, el entrerriano expresó: “Me hablaron mucho de este partido, que es especial, que genera adrenalina y esa mezcla de sentimientos y euforia que lo hace un partido especial. Este clásico no solo es conocido en Salta, sino a nivel país. Se jugarán otras cosas, otros sentimientos, yo lo sé y dejaré todo. No estamos pensando en que nos va a ir mal, este partido significará un quiebre para nosotros. No es una opción la derrota y ni siquiera el empate en el clásico, vamos a salir a ganar”, cerró.