“Falta mucha prevención en diabetes para no llegar tarde”

El programa de diabetes del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS) brinda cobertura a 6.915 pacientes. Es uno de los planes de la obra social que mayor inversión requiere por las características de la enfermedad. Es por eso que la médica Mónica Reifenberg, a cargo del programa, insiste en la prevención para evitar “los golpes” cuando ya es tarde, según dijo a El Tribuno.

¿Cómo está funcionando el programa de diabetes?

Estamos dando cobertura total ante cualquier requerimiento. A los pacientes se le entrega la medicación, insulina, tiras reactivas y los aparatos para la medición de glucemia a todo aquel paciente que utiliza insulina. No vemos necesario que se le entreguen aparatos a las personas que utilizan comprimidos. La cobertura en cuanto a la insulina es del ciento por ciento al igual que de tiras reactivas. En cuanto a la cobertura de medicamentos, los que son más frecuentes se dan con cobertura total y al 70 por ciento en otros medicamentos que tienen que pasar por una auditoría y sobre ese tema, especialmente, a partir de octubre vamos a tener en el IPSS la comisión de auditores que trabajan en el Ministerio de Salud Pública desde hace dos años y ellos van a ser los que van a auditar todos los pedidos de modificación de tratamientos.

¿El incremento de personas con obesidad es uno de los grandes problemas de salud en estos tiempos, cómo está influyendo esa situación en el programa de diabetes?

La malnutrición es fundamental cuando hablamos de diabetes tipo 2, porque es uno de los factores de riesgo de la enfermedad. La malnutrición influye muchísimo desde edad temprana, desde que el niño comienza a tener obesidad comienza con un factor de riesgo importante para tener diabetes en la adultez y más si viene de padres obesos. En esto tiene que ver mucho la cultura de la alimentación. Uno cuando se pone a hablar con los padres sobre la alimentación del niño te sorprende ver que para muchos de ellos es natural la gaseosa en el almuerzo, también a la salida de la escuela o el sándwich todos los días y decirles que eso no es correcto les suele parecer raro.

También tiene que ver con lo que se le ofrece a los chicos. En los quioscos de los colegios y afuera de ellos la oferta que se le da no es justamente la más saludable...

Los alimentos no saludables suelen ser los más baratos y también existen muchas propagandas de esos productos que no ayudan en este caso. Uno ve que en países como China o Japón, donde siempre fueron delgados comenzaron a tener más casos de obesidad y esos números se vuelcan totalmente en todos lados. En el 2016, en el IPSS ingresaron 550 personas al plan de diabetes (Diabessnoa) y en el 2017 el ingreso fue de 1.300. Para este año todavía no están los datos definitivos aunque más o menos con esos números no estamos manejando para evitar faltantes en la compra de medicación.

¿Cuál es la tarea que se está haciendo en cuanto a la prevención?

El año pasado se comenzó a trabajar en el IPSS con los talleres que están a cargo de la doctora Silvia de Carolis. Creemos que esto es fundamental. Los talleres se brindan de manera gratuita y están abiertos a todo el público. La idea es fortalecer estos talleres para que se mantengan en el tiempo.

¿Y hay interés del público en estos talleres, se acercan los afiliados?

Van poco, nosotros difundimos en los lugares donde los pacientes de diabetes deben retirar la medicación, pero la verdad es que hay poca asistencia. Es fundamental que la población en general sepa cuáles son los factores de riesgo de la diabetes: la mala alimentación, la falta de actividad física o sedentarismo, la hipertensión, el colesterol alto y también la herencia. Este último es el único factor que no se puede modificar, el resto, sí.

¿Hay problemas de abastecimiento de medicamentos y otros insumos para diabéticos?

No hay faltantes. Lo que sí teníamos eran inconvenientes en los circuitos que tienen que ver con el pasar por la firma de un responsable de un área a otra, que lo fuimos solucionando. A partir de marzo pasado quitamos que el afiliado que tiene diabetes tenga que pasar por un auditor para la firma de una receta. Ahora estamos organizando el circuito de los expedientes, antes la persona que necesitaba modificar un tratamiento llevaba varios meses la respuesta y a partir de una comisión de auditores y de que se modificaron los circuitos, las demoras van ser mucho menores. Vamos a cambiar a una semana la demora para dar respuestas. Otra cosa que también provocaba inconvenientes era el mal llamado reingreso al programa. El afiliado que entraba en el Diabessnoa anualmente debía entregar un formulario y prueba de laboratorio para mantenerse dentro del programa, pero desde la próxima semana ya no se va a requerir esto bajo la lógica de que la diabetes no se cura. Todo esto dará lugar a más agilidad en los tramites, que muchas veces se podía pensar que es por desabastecimiento y lamentablemente tenía que ver con nuestros circuitos que quedaron atrasados, cuando teníamos pocos pacientes. También modernizamos la atención en farmacia, donde se instaló un software donde se conecta el aparato de glucemia de nuestros pacientes y vemos en qué condiciones está, se lo imprime y se le entrega al afiliado para que vaya ver al médico, de esa manera se puede detectar si no está haciendo un buen uso de las tiras reactivas.

¿A cuántos pacientes con diabetes brinda cobertura el IPSS?

Dentro del Diabessnoa tenemos 6.915 pacientes. Es uno de los programas más grande que tiene el sistema de salud de la provincia. Y se debe destacar que la inversión que hace en muy amplia, porque la diabetes es una de las patologías más caras. Si te ponés a pensar que un frasquito de tiras reactivas sale más de mil pesos, hay medicamentos que los comprimidos superan los tres mil pesos, por eso es fundamental que se llegue a la población a través de la prevención, porque si nosotros vamos a esperar el golpe que es recibir a un afiliado que ya tiene diagnóstico hemos llegado tarde muchos años. Se supone que el paciente que tiene diagnostico hace cinco años atrás comenzó con síntomas, eso se conoce mundialmente. Entonces nosotros venimos lamentablemente recibiendo los golpes de esta enfermedad, nos falta mucha prevención.