Apareció una supuesta amante de la pareja de Florencia Peña

Nuevamente Florencia Peña y su pareja, el abogado salteño Ramiro Ponce de León, se ven involucrados en rumores de infidelidad. La pareja, que tienen un hijo en común –Felipe– debe hacer frente a los dichos de una mujer quien sostiene que mantuvo una relación con Ponce de León desde 2013, año en el que la actriz y el abogado se conocieron. Eliana Mendoza es una modelo, profesora de Zumba y conductora de TV de General Güemes. Ella asegura tener horas de grabación, llamadas y chats, así como fotos y videos de ambos, de la relación paralela que ambos habrían mantenido. En ese contexto se difundieron audios de la joven con el abogado que darían evidencia de la relación y donde se escucha un fuerte contenido sexual.

En junio, otra joven llamada Belén González había asegurado que la actual pareja de Florencia Peña y padre de Felipe, quiso seducirla.

“Hace un mes empecé a recibir una serie de toques por Facebook, me dio cuatro toques fácil en menos de 5 minutos, yo le devolví tres. Él me escribe directamente por Messenger y me pide el número”, había dicho en el programa radial de Ulises Jaitt y Gastón Samá El Show del Espectáculo de Radio UrbanaBA.

“A mi me parece raro cuando me manda su foto. Cuando me enteré que era la pareja de Flor Peña me dio muchísima bronca porque es un tipo que está a punto de casar, hay criaturas de por medio”, había expresado.

“Creo que debe ser consciente que un poco conocido es. Fue justo en mi caso que yo no sabía quién era y no se cuidó en eso, mando fotos y después las borró, como que le cayó la ficha, después me dio bronca”, reveló González.

Vale recordar que cuando anunció su casamiento con Ramiro, Flor Peña había dejado que no creia en la monogamia y que imaginaba tener un matrimonio abierto.

¿Qué dijo Flor Peña de los audios que circulan?

No es la primera vez que una mujer asegura ante los medios que tuvo una relación paralela con el abogado salteño que está en pareja con Florencia Peña desde 2013.

En esa ocasión, Florencia minimizó la situación y la descartó de plano. Qué dijo esta vez? Este portal se comunicó con la actriz y la respuesta fue contundente: “Nos cagamos de risa”, aseguró con un emoji llorando de risa.

