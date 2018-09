Bonadio embargó a Cristina Kirchner por 4 mil millones de pesos

Junto al procesamiento, el juez federal Claudio Bonadio embargó hoy a la ex presidenta Cristina Kirchner por un total de 4 mil millones de pesos, en tanto que el pedido de desafuero quedó sujeto a la confirmación de la Cámara Federal. El Bloque Justicialista, que conduce Miguel Pichetto, ratificó en los últimos días "la posición institucional del Senado" en el sentido de que no procede el desafuero para permitir una eventual detención mientras no haya sentencia firme.

El magistrado procesó también al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; a su entonces segundo Roberto Baratta, y quienes fueron imputados como organizadores de la asociación ilícita y permanecen con prisión preventiva. Asimismo, fueron procesados los arrepentidos José López, ex secretario de Obras Públicas quien está detenido por otra causa, y Claudio Uberti, ex titular del (OCCOVI), el órgano de Control de Concesiones Viales.

En tanto, el juez también procesó a Angelo Calcaterra de IECSA, primo del presidente de la Nación, Mauricio Macri; Aldo Roggio, del Grupo Roggio; Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción; Luis Betnaza de Techint; Gerardo Ferreyra de Electroingenieria; Enrique Pescarmona líder de la industria que lleva su apellido; y Néstor Otero de TEBA.

La lista de procesados comprende además a Gabriel Romero, de EMEPA; Juan José Lascurain, ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), al ex juez federal Norberto Oyarbide y a Javier Fernández de la Auditoría General de la Nación (AGN).