El “backstage” de Barrio Obrero, el campeón

Barrio Obrero de Joaquín V. González transformó su sueño en realidad. Disfrutó de la magia que el fútbol suele brindar y emocionar hasta las lagrimas.

La onda verde vivió un domingo superespecial, histórico y que quedó marcado en la retina de sus hinchas, tras la victoria en el clásico gonzaleño al derrotar a Deportivo YPF (1 a 0), para proclamarse campeón de la Liga Anteña.

El inicio de esta maravillosa historia, que tuvo su final feliz, nació hace pocos meses.

“Desde marzo soy el presidente de Barrio Obrero. Cuando llegamos con unos amigos normalizamos al club. Recuerdo que no se sabía si íbamos a participar en el torneo de la liga. Pero nos pusimos al día con la documentación en Personería Jurídica. Prácticamente Barrio Obrero se refundó en esa fecha”, dijo Adrián Gómez, presidente de flamante campeón anteño, en diálogo con El Tribuno.

Orgulloso de lo que lograron en tan poco tiempo, Gómez agregó: “Pusimos el club al día y estamos en condiciones de emprender cualquier proyecto. Esto es la culminación deportiva que muchos no esperaban”, destacó.

La máxima autoridad de Obrero está muy identificado con la institución y hasta se podría decir que tiene sangre “verde” en la venas. “Estuve en el club toda mi vida, esto para mi es la cúspide en Barrio Obrero, salí campeón como jugador y también como técnico hace 12 años atrás (en el 2006). Lo recuerdo muy bien porque fue la primera vez que Joaquín V. González tuvo un representante al Torneo del Interior”, distinguió emocionado.

Coronar un arduo trabajo venciendo a su clásico rival, tiene, además de un gusto especial, un doble mérito: “Fue fantástico, con un solo resultado logramos todo. Ganarle al histórico rival de toda la vida se disfruta mucho más”, describió Gómez.

La humildad y el sacrificio fueron el secreto del éxito que llevó a Barrio Obrero a dar la vuelta olímpica en el Complejo Deportivo de aquella localidad. “La mayoría de los jugadores no cobran un sueldo, solo le pagamos a algunos que son de afuera y por partido. También desde que estamos nosotros le damos un premio mínimo a los jugadores que integran la lista de 16 que salen a la cancha”, destacó el presidente; “son todos jóvenes que trabajan y estudian, ninguno vive del fútbol”, agregó.

En un club con un presupuesto muy austero, como seguramente hay muchos en el interior de la provincia, Adrián Gómez, se tomó uno minutos para reconocer el esfuerzo que hicieron todos: “Hubo jugadores que tuvieron mejores propuestas económicas y se quedaron igual, lo mismo hizo que Diego Moyano (el entrenador)”, valoró.

El DT de Obrero se hizo cargo del plantel en esta temporada, aunque estuvo ligado al club pero como preparador físico anteriormente. Moyano trabaja junto a Alberto Villafañe, su ayudante de campo y su mano derecha.

Los dirigentes de Barrio Obrero no quieren perder el tiempo y en las próximas horas comenzarán a planificar lo que será su participación en el próximo Federal Regional Amateur 2019.

“Tenemos que sentarnos a hablar con el técnico y también con los jugadores para comenzar a definir quiénes quedarán. Hay muchos clubes que están interesados en llevarse un par para jugar un repechaje. También vino gente que se quiere sumar al plantel pero tenemos que analizarlo”, explicó el presidente.

Otro proyecto que tienen por delante es organizar un bingo para recaudar fondos.

En los próximos días la comisión directiva pretende terminar de definir como serán los festejos por el nuevo titulo.

“Tenemos prevista una reunión para organizar una cena y celebrar el campeonato. La queremos hacer bien familiar, para jugadores, cuerpo técnico y dirigentes”, contó Gómez. Y bien merecido lo tiene todos los que llevaron a Barrio Obrero a lo más alto.