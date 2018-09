Esteban Cístola no deja de sorprender

Pese a su corta edad, Esteban Cístola dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad. El fin de semana finalizó tercero y se subió al último escalón del podio, en la novena fecha que disputó el Turismo Nacional Clase 2, en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario junto al equipo “MG-C Competición” y acumula dos ubicaciones en la cima de la competencia.

El piloto de 17 años nacido en Joaquín V. González no deja de sorprender. Arrancó el fin de semana con los entrenamientos en los cuales funcionó muy bien y se ubicó quinto y sexto. En la clasificación, fue decimocuarto y finalizó segundo en la serie.

El salteño desplegó nuevamente su talento y corrió una brillante final, avanzando estoicamente desde el puesto 7. El joven anteño realizó maniobras contundentes y no aflojó en ningún momento, pugnó posiciones y se adueñó del tercer lugar, para subirse nuevamente al podio del Turismo Nacional Clase 2.

Esta fue su tercera presentación en el TN y hasta el momento logró su primer victoria en el debut, a principios de agosto en Termas de Río Hondo y ahora obtuvo un meritorio tercer puesto.

Los ojos del automovilismo nacional se posan sobre Cístola, quien día a día demuestra que es uno de los mejores pilotos que tiene el país.

“Estoy muy feliz”

“Estamos muy contentos por este resultado, el auto funcionó muy bien, lo encontramos para la serie y logramos el segundo puesto. El domingo no desentonó en ningún momento y obtuvimos otro podio. Estoy muy feliz por este tercer puesto, por el rendimiento del Clio y estoy muy agradecido con el equipo que trabajó un montón para este presente”, sostuvo el joven salteño.

Y añadió: “Rosario es un circuito muy difícil para avanzar, ya que no tiene buen grip, pero pese a ello, logramos hacer una linda carrera”.