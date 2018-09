VIDEO: Un youtuber se grabó dándole una violenta paliza a otro, “por pedófilo y violador”

El youtuber Juanpa Barbot grabó un video anticipando que le quería dar una golpiza a Yao Cabrera, un colega suyo. Lo esperó a unos metros del edificio en el que vive y cumplió con su cometido. Lo agredió de espaldas, lo pateó cuando estaba tirado en el piso y empujó a la mujer que lo acompañaba. Todo terminó cuando un joven intercedió y lo calmó.

“Llegó el día de recurrir a la violencia. Esto va en nombre de toda la gente que sufrió por este hijo de pà, por este pedófilo, violador. Va en nombre de la Coscu Army, de Frankkaster (otros youtubers), y en nombre mío, por sobre todas las cosas”, dijo Barbot en el video, que publicó en su cuenta en YouTube.

“Estamos a una cuadra de su departamento, me pasaron su dirección unos fans de la Coscu Army. Vamos a esperar que salga: una, dos o 25 horas, pero lo voy a esperar. Otra cosa que voy a decir: si está con su guardaespaldas o gente que lo cuida y me gana peleando, quiero decir que voy a dejar todo en la cancha”, explicó el joven, con más de 400 mil seguidores en su cuenta en YouTube. Según su testimonio, tomó esta decisión porque “esta persona se merece una lección después de tantas mà que hizo”.

Tal como se puede ver en la grabación, filmada con dos cámaras, Yao Cabrera se cayó al suelo después de recibir un golpe de espaldas. Una vez en el piso, siguió sufriendo las piñas y las patadas. “¡Parate de manos hijo de pà!”, le gritó Barbot mientras le pegaba.

La chica que acompañaba a Yao Cabrero intentó ayudarlo, pero fue empujada por Barbot, quien finalmente se retiró cuando intercedió otra persona.

Yao Cabrera utilizó luego su cuenta en Instagram y dio su punto de vista sobre lo sucedido: “Hoy cuando salía de mi casa una persona totalmente violenta y agresiva me pegó de atrás dejándome inconsciente. Luego de caer al suelo siguió agrediéndome hasta que alguien por fin lo detuvo”, escribió.

“No sé qué me indigna más: que una persona pueda pensar que viniéndome a pegar va a resolver algo, o toda la gente de @frankkasterx que está celebrando la violencia. ¡Qué errados que están!”, continuó.

Yao Cabrera, uruguayo con más de 3 millones de suscriptores en su cuenta en YouTube, fue denunciado el año pasado por haber abusado junto a otros tres youtubers de una chica que estaba alcoholizada, durante el festival Club Media Fest que se realizó en 2015.

El video de aquel episodio fue publicado por un quinto youtuber, que escribió: “Fue en una fiesta en un hotel, y se pasó bien. Hicimos quilombo pero con orden. Hasta que en un momento el orden desapareció. Cuando me quise dar cuenta estaban estos youtubers abusando de una chica que estaba borracha y que claramente era fan de ellos”.

Sin embargo, unas horas después, la chica que aparece en el video hizo su descargo, también a través de YouTube: “Se habló mucha mierda, hablaron cualquier cosa. Dijeron que fue una violación, abuso sexual. Quiero aclarar que no fue una violación, nadie me violó. Creo que estábamos todos ebrios. Yo no reaccionaba a la situación. No me parece que traten así a una mujer, pero no fue una violación”.