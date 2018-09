Estudiantes salteños en las calles por "la noche de los lápices"

Aldana Arapa, estudiante de cuarto año del colegio Madre Teresa de Calcuta, ayer por la tarde se puso en la piel de María Claudia Falcone, la adolescente de 16 años desaparecida el 16 de septiembre de 1976 en la denominada "noche de los Llápices", ocurrida en la ciudad de La Plata.

"Es muy fuerte estar acá y saber que nosotros solamente representamos una parte de la historia. Saber que lo que nosotros estamos haciendo no es real, es solo una representación. Y tan solo con estar actuando, se siente un poco como si estuviéramos ahí, pero somos conscientes de que no, porque ellos realmente no sabían adónde iban a ir a parar, si los iban a liberar, a fusilar o qué les iban a hacer", expresó Aldana tras la intervención artística en memoria de los estudiantes secundarios secuestrados y torturados durante la dictadura militar hace 42 años.

Con la primera intervención en la plaza 9 de Julio, que captó la atención de muchos transeúntes, comenzó la marcha a la Legislatura provincial convocada por la Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Salta (Cessal).

Luján Barreira, referente de la Coordinadora, cursa el quinto año en el Instituto de Educación Moderno (IEM) y como estudiante admitió sentir "un enorme peso" para poder transmitir y reivindicar la memoria de todos aquellos estudiantes a los que les truncaron la vida. "Después de 42 años es lamentable que sigamos luchando por las mismas causas: el derecho a la educación pública, que ahora está en riesgo por el Gobierno actual. El boleto estudiantil, por lo que lucharon nuestros compañeros, es un derecho que tienen los estudiantes para poder acceder a la educación pública y acudir a sus lugares de estudio, y hay que reivindicar y mantener", dijo Luján.

El sociólogo Agustín Pérez Marchetta, referente del Centro Cultural Pata Pila de la Agrupación Seamos Libres, señaló: "Hoy levantamos las banderas por esos estudiantes que por pelear por un boleto estudiantil fueron desaparecidos, torturados, secuestrados. Hay que mantener viva la memoria, la memoria se construye de manera activa en las calles, como lo están haciendo ahora los chicos. Ojalá podamos seguir recordando la lucha".