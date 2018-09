La UNSa levantó el paro, pero sigue el plan de lucha

En el comienzo de la sexta semana de paro sin asistencia a los lugares de trabajo, los afiliados a la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNSa decidieron en asamblea suspender la medida.

El paro había comenzado en el arranque del segundo cuatrimestre del presente ciclo lectivo, desde el 6 de agosto, y ya se puede decir que hoy la UNSa retorna a su actividad habitual.

La asamblea que se realizó ayer comenzó a las 10, en la plaza de Reforma, y contó con la presencia de más de 60 docentes e investigadores. Cifra significativa en cuanto al padrón de afiliados y en cuanto a asambleas que se realizaban en otros años que muchas veces no superaban la decena de presentes.

La decisión fue muy debatida y el cónclave culminó antes del mediodía con la redacción de una carta abierta a la comunidad educativa y "al pueblo de Salta". Sucede que el plan de lucha por los salarios continúa vigente, solo que ahora modificarán las acciones y las actividades de protesta.

En consecuencia, los docentes adherirán al paro nacional convocado para el 24 y 25 de este mes por las dos centrales nacionales de trabajadores y mantendrán, además, las clases públicas, las charlas en las aulas y marchas que vayan saliendo desde el consenso.

Adiunsa se encolumna bajo las decisiones de Conadu Histórica a nivel nacional que fue el único gremio que rechazó la propuesta del Gobierno nacional. Sin embargo, el viernes anunciaron el comienzo de clases del segundo cuatrimestre y eso incidió mucho en la decisión de ayer en Salta.

El malestar de los docentes e investigadores es grande por la propuesta del Gobierno nacional.

La oferta está conformada, a través de sumas remunerativas no bonificables, de aumentos escalonados que representan entre un 24 y un 26%, según las categorías docentes, y el incremento se cobrará con los haberes de octubre.

Al ser un aumento no remunerativo no incide en los títulos de posgrado ni en los que corresponden a zona desfavorable; tampoco hay cláusula gatillo. También se debe decir que arrancaron la negociación con un 15 por ciento cuando abrieron seriamente la mesa de negociación, tras la no iniciación del segundo cuatrimestre. Todo esto en un contexto de crisis donde ya se habla de una inflación del 45 por ciento.

Conadu, UDA, Fagdut y Fedun aceptaron y Conadu Histórica, que es la más grande, quedó sola en la continuidad de la lucha salarial. Es por eso que, para no desgastar la base con tantos días de paro (cinco semanas consecutivas) se decidió retomar las actividades, más teniendo en cuenta el poco tiempo que queda del ciclo lectivo.

En el caso del secundario que depende de la UNSa, el Instituto de Enseñanza Media (IEM) Arturo Oñativia, ya se tiene un plan de recuperación de actividades académicas además de contar con otra estructura de enseñanza. En el IEM se trabaja con departamentos docentes en unidades académicas. En este esquema, los docentes de matemáticas o lengua o ciencias trabajan todos juntos y existe una continuidad entre los cursos.

Una Carta Abierta al pueblo salteño

La asamblea dejó una carta abierta en donde se detalla los que son “afirmaciones incompletas de los medios”.

Entre los puntos que se destacan afirma que “el aumento en el salario básico es solo del 15%”. Lo demás es un cifra remunerativa, pero no bonificable. Esto afecta a los de zona desfavorable, que tendrán un incremento menor.

“El porcentaje quedará por detrás de la inflación” y “ no se contempla la pérdida salarial ya sufrida”, por lo que consideran debería haber una “recomposición”.

“La cláusula de revisión no garantiza la actualización por inflación”, lo cual no es “gatillo”.

También le apuntan a la reducción del presupuesto con la “pérdida de 3 mil millones de pesos” y al rector Antonio Fernández Fernández por “minimizar el impacto de la decisión”.