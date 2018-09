Detuvieron a Oscar Thomas, el último prófugo de la causa de los cuadernos

El ex director de la Entidad Binacional Yacyretá fue apresado en un departamento de la ciudad de Buenos Aires por la Policía Federal

Oscar Thomas, exdirector de la Entidad Binacional Yacyretá, fue detenido esta mañana en la zona de Barrio Norte, en esta capital, en el marco de la causa por presuntas coimas en obras públicas. Fuentes cercanas a la investigación indicaron que el hasta ahora prófugo fue detenido en un departamento de Uriburu 1044 por parte de efectivos de la Policía Federal.

El Ministerio de Seguridad había ofrecido una recompensa de 500 mil pesos para dar con el empresario, ex director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), que figura en varios de los cuadernos redactados por Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta. Su nombre aparece en los escritos que refieren al pago de coimas.

Thomas permaneció tantos días prófugos porque desde un primer momento su abogado, José Manuel Ubeira, aclaró que no se entregaría, como hicieron la mayoría de los empresarios involucrados.

"Thomas me dice, 'yo no tengo por qué involucrar a gente falsamente', porque las cosas que dicen no pasaron", resumió el letrado en su momento.

Y apuntó contra los que se convirtieron en arrepentidos: "Las delaciones premiadas nunca anduvieron. Todo este esquema tarde o temprano va a fracasar; cuando todo llegue a un juicio oral, los que se beneficiaron ahora y se fueron a la casa van a terminar con un problema enorme porque va a ser muy difícil demostrar todo esto".