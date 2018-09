Flor Peña rompió el silencio sobre los comprometedores audios de su pareja, el salteño Ponce de León

Después de que ayer comenzaran a circular supuestos audios íntimos entre Ramiro Ponce de León -pareja de Florencia Peña- con una supuesta amante, la actriz y jurado de Showmatch salió a hablar del tema.

“Los audios son de hace seis años atrás. Nosotros nos conocimos en 2013 y yo sé de su pasado, Ramiro es una bomba sexual y yo también tuve mucho pasado. Esos audios son hermosos. Me parece genial que pueda decirle a alguien con quien está saliendo esas cosas”. A lo que agregó: “Salta es un lugar complejo. Yo estuve militando mucho por el aborto en un lugar en donde es complejo también…”. “Más allá de lo que el afuera intente contra nosotros, lo más importante es lo que a nosotros nos pasa y tenemos un amor muy fuerte. Aunque hubiera sido verdad y me metiera los cuernos, ¿cuál sería el problema? Es un problema nuestro” y concluyó Florencia Peña.

“Hay una necesidad de creer que estamos metidos en un barro y nada más alejado de la realidad. Hay algo que tenemos como pareja y es que sabemos todo de todo, no hay nada que esté fuera de nuestro alcance… Me da pena que haya gente que se levante a las mañana y nos quiera destruir” aseguró la jurado de Showmatch.

“Hola corazón, estoy con un auto que no tiene polarizado pero no hay problema”, “¿Por dónde me buscás?” y “me encantaría poder ir la semana que viene pero no te quiero decir nada porque al primer problema que se me mete me tengo que bajar” son algunos de los mensajes que se escuchan en una conversación que la pareja de la actriz mantuvo con Eliana Mendoza.