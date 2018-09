Se comió 100 platos de sushi y lo echaron para siempre del tenedor libre

Insólito. Jaroslav Bobrowski es un triatleta alemán que compite en Ironman. Pero esta vez marcó un récord por otro motivo: fue expulsado de un restaurante estilo libre de Landshut (Bavaria, Alemania) por comer mucho.

Los encargados del tenedor libre Running Sushi se cansaron de las comilonas de Bobrowski, que llegó a comer más de 100 platos (con dos o tres piezas de sushi en cada uno de ellos) aprovechando una oferta de poder comer sin límite por sólo $750.

‘Comió por cinco personas... ¡esto no es normal!‘, se excusó indignado el dueño del restaurante, que no volverá a permitir el acceso al deportista.

Parece ser que Bobrowski se está sometiendo a una dieta en la que tiene que estar 20 horas sin ingerir alimentos para luego comer hasta saciarse.‘Cuando fui a pagar el camarero no me quiso aceptar la propina‘, explicó el ex culturista Jaroslav Bobrowski en el diario “The Local”.

Al hombre de 1.72 metro y 79 kilos le dijeron claramente que no vuelva más a ese restaurante. Eso sí, dijo que pese a todo lo que comió, su cuerpo sólo tiene un 10% de exceso de grasa.