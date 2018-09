Liverpool derrotó al PSG sobre la hora

Liverpool, vigente subcampeón de la competición, comenzó con buen pie su regreso a la Liga de Campeones tras imponerse 3 a 2 con un gol sobre la hora del brasileño Firmino al Paris SG, este martes por la primera fecha de la llave C.

En un duelo entre dos equipos que lideran sus respectivas ligas y llamados a tener un recorrido largo en Liga de Campeones, los reds se adelantaron por medio de Daniel Sturridge y de James Milner, de penal. Por el PSG recortó diferencias Thomas Meunier y el prodigio francés Kylian Mbappé estableció la igualdad, pero Firmino dejó los tres puntos en Anfield.

PSG, dominador claro de la Ligue 1 con cinco victorias en los primeros cinco partidos, perdió ante un rival de peso.

Si la temporada pasada la primera derrota del PSG llegó luego de cuatro meses de competición, en esta ocasión sólo se hizo esperar un mes y medio.

El gol hizo justicia para un Liverpool que había dominado la mayor parte del choque.

El PSG no puede permitirse otra cosa que la victoria la próxima fecha, en el Parque de los Príncipes ante el rival a priori más débil de la llave, el Estrella Roja de Belgrado, que demostró ante el Napoli (0 a 0) que no se ha clasificado a la fase de grupos solo para participar.