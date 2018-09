Boca quiere tomarse el primer Cruzeiro

El objetivo de conseguir la séptima Copa Libertadores tendrá para Boca, a partir de esta noche, una nueva parada, cuando reciba en La Bombonera a Cruzeiro de Brasil, en el partido de ida de los cuartos de final de la competencia.

El encuentro comenzará a las 21.45, en el estadio Alberto J. Armando, con el arbitraje de Eber Aquino de Paraguay y la televisación de Fox Sports.

El xeneize necesita sacar una buena diferencia si es que quiere definir la serie en Belo Horizonte y estar en semifinales, sabiendo que los goles de visitante pueden llegar a valer doble.

Para esta ocasión, y teniendo cerca en el horizonte el superclásico ante River el próximo domingo por la Superliga, el entrenador Guillermo Barros Schelotto hará un movimiento de nombres, y en este caso el que quedará afuera será el colombiano Edwin Cardona, además de Carlos Tevez.

Si bien el Mellizo tiene preferencia por Darío Benedetto, no podrá contar con Ramón “Wanchope” Ábila, quien debe aún un partido de suspensión, de acuerdo a los registros de Conmebol.

Para esta ocasión la delantera estará compuesta por Cristian Pavón, Darío “Pipa” Benedetto y Mauro Zárate, en la fórmula que más convence al entrenador para encarar este trascendental cotejo. En el mediocampo el que se metió en el once inicial fue el uruguayo Nahitan Nandez, junto al colombiano Wilmar Barrios, además de Pablo Pérez.

Enfrente estará Cruzeiro, el equipo conducido por Mano Menezes, que tiene como uno de los referentes de ataque al argentino, ex Huracán, Hernán Barcos.

Sin embargo lo que lamenta el conjunto mineiro es que no podrá contar con el uruguayo Giorgian De Arrascaeta, quien padece una lesión.

Menezes colocará al argentino Lucas Romero en el mediocampo, mientras que el acompañante de Barcos será el ex Santos Robinho.

Por otro lado, en las redes sociales se dieron a conocer una serie de imágenes en el túnel de La Bombonera con históricas frases de exjugadores de River Plate sobre la hinchada de Boca que se habrían pintado sobre las paredes del mítico estadio.

“Ganábamos 2 a 0 y la gente de Boca se nos caía encima”, había dicho Oscar Ahumada en una oportunidad; “Cuando te dicen tiembla, es verdad”, había remarcado Hernán Crespo y por último: “Ellos empezaron a gritar y temblaron las paredes”, comentó Roberto Ayala. Si bien estas frases primero la observarán los jugadores de Cruzeiro, esta noche, lo cierto es que el domingo los futbolistas de River también podrán verlas antes de salir al campo de juego del estadio Alberto J. Armando en el Superclásico.

Las formaciones:

Boca: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán y Lucas Olaza; Nahitán Nández, Wilmar Barrios y Pablo Pérez; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Mauro Zárate. DT: Guillermo Barros Schelotto

Cruzeiro: Fábio; Edilson, Leo, Dedé, Egidio, Henrique, Lucas Silva, Lucas Romero, Thiago Neves, Robinho y Hernán Barcos. DT: Mano Menezes.

Estadio: La Bombonera

Arbitro: Eber Aquino

Hora: 21.45 - TV: Fox Sports