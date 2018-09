La cima de la LAB se pone en juego

Una nueva fecha de la Liga Argentina de Béisbol abre esta noche, a las 20.30, y pone en juego nada menos que la punta de la zona Norte, porque Águilas visita a Infernales en Popeye, con el único fin de continuar como líder absoluto, aunque los campeones de la edición pasada pretenden un triunfo para compartir la cima.

Esos condimentos harán especial un nuevo juego en la LAB, pero no serán los únicos, porque se sabe que hoy juegan las franquicias de Popeye y Cachorros, el clásico histórico del béisbol salteño.

Otro dato que no pasa desapercibido es la inclusión de nuevos extranjeros para la segunda temporada. Cuatro estarán presentes por Águilas y dos por Infernales.

Por el equipo del sur capitalino, se encuentra Yoimer Camacho, el venezolano que el domingo ya hizo historia en la competencia.

Camacho fue el primer y hasta ahora único pitcher en no permitir hits ni carreras. Ponchó a 13 integrantes de Pampas y solo dio una base por bola.

Por el lado de la franquicia espinaca, si bien los extranjeros son una pieza clave, el equipo se aferra a sus peloteros locales.

De hecho, el director ejecutivo de la Liga dialogó con El Tribuno días atrás y destacó el potencial de la base infernal. “El campeón ha demostrado, al menos en los primeros partidos, que va a pelear de igual a igual con sus rivales, pese a ser el equipo que menos extranjeros tiene”, señaló el dirigente.