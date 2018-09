General Güemes: Removieron a los jefes de comisarías de toda la zona

Debido a una denuncia presentada por el senador Carlos Rosso, los jefes de las principales comisarías de la ciudad de Gral. Güemes fueron removidos de sus cargos; la novedad fue conocida en la jornada de ayer, quedando todo a cargo momentáneamente el comisario Mario Rojas, quien se desempeña como jefe de la comisaría 101 de la Banda Este.

La denuncia presentada por el senador provincial Rosso surge como consecuencia de la falta de un accionar de la policía en contra de una persona que había atacado su propiedad, rompiendo la puerta y el vidrio de una de las ventanas de su vivienda ubicada en barrio Los Olivos.

El pasado lunes 10 del corriente mes, un joven de apellido Coronel, a quien se lo conoce por su adicción a las drogas, alrededor de las 5.30 despertó a toda la familia de Carlos Rosso con fuertes golpes en su puerta pidiendo que le abran para poder ingresar.

Sin entender demasiado lo que estaba pasando, el legislador realizó un llamado al 911 solicitando la presencia policial, “los policías demoraron demasiado en hacerse presentes, cuando llegaron esta persona se escapó e ingresó a una vivienda sobre la misma cuadra, yo les pedí que lo fueran a detener pero nunca lo hicieron. Esta persona después de un largo tiempo salió de la casa, estuvo cerca de ellos y aun así no la detuvieron y la dejaron ir, lógicamente no podía saber qué iba a hacer después, si intentaría regresar a tomar revancha o atentaría contra mi familia, tuvieron que dejarme un móvil policial, pero la cuestión aquí es por qué no actuaron”, exclamó el senador Rosso.

Se pudo saber que el responsable del desorden fue Ututo Coronel, quien cuenta con un importante prontuario. Coronel se trasladó hacia el hospital Joaquín Castellanos debido a una profunda lesión que presentaba en su mano derecha. Según su versión de los hechos, esa madrugada había mantenido una disputa callejera con otros individuos muy cerca de la vivienda del senador, cuando la policía se hizo presente debido al desorden, a él casi le vuelan la mano con un disparo de Itaka.

“No sé quién fue el policía que disparó, pero lo hicieron muy de cerca, el médico me dijo que es posible que pierda dos de mis dedos, justo ahora que estaba trabajando y tengo un hijo que alimentar”, declaró Ututo.

De acuerdo a las expresiones del comisario mayor Luis Yugra sobre este incidente, el personal policial no actuó porque el agresor estaba herido, “queríamos que saliera por su propia cuenta, no queríamos ingresar a esa vivienda por la fuerza; además amenazaba con suicidarse, tenía un vidrio en sus manos, lo estábamos convenciendo para que salga para poder llevarlo al hospital, pero cuando comenzó a salir alguien grito que lo detuviéramos y volvió a refugiarse en la casa, siempre estuvimos realizando consultas con la fiscalía”, expresó Yugra con respecto a lo sucedido.

Tras los incidentes Carlos Rosso pudo reunirse con Ututo Coronel, a quien conocía y estaba ayudando, “me sorprendió lo que hizo porque está en recuperación, habíamos logrado conseguirle un trabajo, hablé con él para entender lo que pasó, me dijo que se puso a pelear con otros tipo que venden drogas en el lugar, cuando vino la policía sabía que al reconocerlo podrían pegarle, entonces intentó defenderse, pero recibió un disparo en la mano, que fue a mi casa a pedirme ayuda porque la policía lo había baleado, allí comprendí por qué la policía no actuó, fue porque ya sabían lo que habían hecho y deberían dar explicaciones”, declaró Rosso con respecto a lo sucedido.

Sobre la remoción de los comisarios, Rosso dijo: “Yo pedí los traslados porque actuaron muy mal en este procedimiento, todo estuvo mal, no solo porque me expusieron frente a un apersona que había agredido mi vivienda, sino porque no supieron actuar, de haber realizado la detención en forma inmediata nada habría pasado”.

El procedimiento duró varias horas; la calle España, a pocos metros de la ubicación de una escuela, mostraba una importante presencia policial, por allí pasaron mucho niños a clases, “a la hora de ingreso a la escuela el peligro se incrementó por los niños, por suerte no pasó nada”, finalizó Rosso. Cuatro serían los comisarios removidos por este hecho, el comisario mayor a cargo de las comisarías del Valle de Sianca, el jefe de la comisaría 11, el jefe de la Brigada de Drogas y el jefe del 911.