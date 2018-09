No pueden limitar productos de Precios Cuidados

Un comercio no puede limitar la compra a un número determinado de mercadería de la canasta de Precios Cuidados, indicó la Subsecretaría de Defensa del Consumidor del municipio.

Ese programa nacional está en vigencia hasta el 6 de enero del próximo año. El 7 de septiembre se renovó la lista y se incorporaron 127 productos entre alimentos y bebidas, lo que conforma una canasta de más de 550 productos seleccionados. Los supermercados salteños adheridos son Jumbo, Vea, Carrefour, Libertad, Día y ChangoMás (Wal-Mart).

Los precios cuidados dan una referencia sobre los márgenes que obtienen productores y comercializadores. Si productos similares tienen precios muy distintos, la empresa puede estar obteniendo márgenes abusivos, a costa del bolsillo de los consumidores.

"Por eso recomendamos que si es caro no lo compre, y si realmente lo necesita compre poco", expresó María Pía Saravia, subsecretaria de Defensa del Consumidor. Desde el organismo remarcaron que los precios cuidados no entran en promoción de descuentos. Si un día hay un descuento a jubilados del 15% en su compra este descuento no se aplica a los precios cuidados, como tampoco se aplica a los descuentos establecidos con la compra de alguna tarjeta de crédito.

Respecto al faltante de productos en góndolas, puede estar justificado. Se debe verificar si el producto figura en la página oficial de Precios Cuidados.

En caso de irregularidades, la Subsecretaría recomienda dejar constancia en el libro de quejas y pedir fotocopia en el comercio. Esta constancia debe ser otorgada en forma gratuita. En caso de negativa sacar foto con celular como prueba al momento de denunciar.

"Los precios cuidados no son ofertas, son precios protegidos que no se modificarán hasta enero y sirven para comparar con otros precios de la góndola, evaluar y elegir", dijo Saravia.

"Es importante tomarse un tiempo para realizar la compra. Se pueden encontrar precios más económicos, promociones especiales y descuentos que ofrece el supermercado en determinados días o con el banco de la tarjeta de crédito" concluyó la funcionaria.

Los consumidores que deseen mayor información o hacer algún tipo de reclamo, pueden acercarse a la sede del área municipal ubicada en España 709 piso 1. La denuncia se realiza en forma gratuita.

Multa para farmacia

Por otra parte, inspectores de la Secretaría de Defensa del Consumidor de la Provincia hicieron un control en una farmacia ubicada en Paseo Salta a raíz de la denuncia de una vecina: constataron que el comercio promocionaba en las góndolas productos con precios diferenciados con el pago de contado o con tarjetas de crédito o débito.

Ante esta infracción, se labró el acta de verificación correspondiente y la farmacia tiene un plazo para realizar un descargo. Se encuentra prohibido efectuar diferencias de precios entre operaciones al contado y con tarjeta de crédito o débito en un pago.