Se incrementaron en un 47% las conversiones de vehículos a GNC

Una simple ecuación explica el crecimiento en la cantidad de vehículos que utilizan GNC (Gas Natural Comprimido) en Salta y el resto del país. La diferencia de precio entre el metro cúbico de GNC y el litro de nafta súper en la capital salteña es de $21 y la distancia que recorre un vehículo con esas unidades de combustibles es prácticamente la misma. El metro cúbico de GNC rinde en promedio 1,13 litros de nafta y el ahorro es del 150%.

La brecha de valores ($16,896 el metro cúbico de GNC y $37,81 el litro de súper), aún cuando se acorte con la suba tarifaria del gas en octubre, es tan significativa que en los primeros ocho meses del año aumentó en un 47% las conversiones de autos y camionetas de la provincia al sistema con GNC en relación al mismo período de 2017.

Hasta el mes anterior se instalaron tubos de GNC en 3.097 vehículos salteños, según datos del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). En tanto, entre enero y agosto del año pasado fueron mil menos.

El mes pasado hubo un incremento exponencial de las ventas en los talleres locales de GNC, cuando se colocaron 521 equipos, un 63% más en la comparación interanual y 100 unidades superiores a julio.

Los precios tuvieron, también, un fuerte incremento. Los equipos de GNC de "quinta generación", con capacidad de 10m3, que se utilizan para los vehículos modernos, cuestan $37.000. Hace exactamente dos años el mismo producto salía $17.000. Para los autos con carburador el precio se reduce en $2.000.

En los talleres se ofrece la posibilidad de financiar los equipos en cuotas con tarjeta de crédito, con una recarga en los precios que arranca en el 25%, de acuerdo a la entidad bancaria o financiera de los clientes.

A pesar de esos costos, la conversión sigue siendo redituable. Por ejemplo, un auto con GNC que recorre unos 55 kilómetros por día, se ahorrará en un año, con los precios actuales de la nafta, cerca de $42.000.

De acuerdo a la opinión de mecánicos, con la nueva tecnología los vehículos que utilizan gas comprimido prácticamente no pierden potencia y el motor no se deteriora como antes podía ocurrir con los viejos equipos. Ya no es raro ver autos de alta gama con ese tipo de combustible y las concesionarias también ofrecen cero kilómetros con el GNC instalado y con la misma garantía que otra unidad nueva. Otro punto favorable es la disminución en la contaminación al medio ambiente, ya que el gas comprimido tiene un menor nivel de emisiones tóxicas.

En la provincia existen 320 mil vehículos con GNC, de acuerdo a los datos del Enargas. Hace diez años eran 22.198.

A nivel nacional, las conversiones a GNC avanzaron un 84% interanual el mes pasado hasta llegar a 15.810 unidades. En el acumulado entre enero y agosto de este año suman 88.464 los autos que se cambiaron de sistema en todo el país.

Aumentos previstos

En la última audiencia pública que hizo el Enargas para la adecuación semestral tarifaria del gas, se supo que la distribuidora en la provincia, Gasnor, hizo un pedido de incremento del precio del servicio del 30%, que de aplicarse comenzará a regir desde el 1 de octubre.

Las estaciones que venden GNC también se verán incluidas en ese tarifazo, aunque el aumento que vuelcan en los surtidores no suele ser lineal con el que fija Gasnor ya que tienen un sistema distinto de distribución al de los consumidores domiciliarios. De igual manera, la fenomenal brecha con la nafta seguirá existiendo.