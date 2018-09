Ganancias: el presupuesto 2019 contempla cobrar más a trabajadores y jubilados

El Presupuesto 2019 presentado por el Gobierno en el inicio de semana implica un cambio en materia tributaria por el cual trabajadores en relación de dependencia y jubilados deberán pagar más impuesto a las Ganancias en línea con la búsqueda del Ejecutivo de disminuir el déficit fiscal. La iniciativa comenzará a ser debatida este jueves, cuando el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, concurra a la Cámara de Diputados para defender el proyecto.

El documento contempla la intención de poner en marcha eliminaciones de exenciones que afectarán a trabajadores del Estado de los tres niveles, empleados con regímenes especiales y una parte de los jubilados.

De ser aprobado, el impuesto alcanzaría a, por ejemplo, gastos de representación, movilidad y viáticos. "El Presupuesto propone derogar exenciones que tienen determinadas funciones de la administración pública", indicó a NA el tributarista José Luis Ceteri.

Explicó que también alcanzaría "regímenes especiales de beneficios tributarios estipulados por ley" y puntualizó que la modificación podría afectar, por ejemplo, a los trabajadores del sector petrolero.

Según su consideración, con la iniciativa, la administración de Mauricio Macri "quiere uniformar la cuestión tributaria y sacar regímenes especiales". "También propone derogar todo tipo de exención para cooperativas y mutuales que trabajan como financieras", apuntó el especialista.

En tanto, destacó que "ya no son tantos los jubilados que pagan Ganancias", aunque aclaró que si "son empleados públicos, van a ser perjudicados". Ceteri advirtió que "el proyecto de Presupuesto es una reforma tributaria camuflada".

"Las reformas tributarias no deberían ser tan frecuentes. la idea es que los impuestos perduren en el tiempo", evaluó.

En ese sentido, argumentó que "no es aconsejable hacer una reforma tributaria cada año que se sancione un Presupuesto.

Debería ser permanente porque se torna difícil para las inversiones".

Además, resaltó que al proyecto probablemente se le apliquen cambios propuestos por los gobernadores. "En honor a una justicia tributaria, podríamos decir que los trabajadores deberían ser iguales", subrayó.