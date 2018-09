Polémica: recién recibida, la novia de Julio Cobos ya tiene un puesto en la Cámara Federal

Natalia Obon, novia del senador radical Julio Cobos, fue nombrada para ocupar el cargo de secretaria en la Cámara Federal de Apelaciones en la Justicia Federal de Mendoza. La designación generó polémica porque muchos consideran que no cumple con la experiencia que se requiere para el puesto. Desde el entorno del exvicepresidente sostienen que ella cuenta con "todos los requisitos" para hacerlo. Obon, de 40 años, se recibió "hace pocos meses" tras cursar la carrera de abogacía a través de la modalidad a distancia en la Universidad Siglo XXI, según consignó el medio local Los Andes. Letrados provinciales criticaron la designación ya que se trata del mayor cargo al que puede acceder un funcionario judicial antes de ser nombrado juez y ella no cuenta con experiencia en el área. En el puesto que ocupará, el salario a percibir ronda los $85 mil. El medio mendocino informó además que desde el ámbito político también cuestionaron la designación, dado que aseguran que fue hecha por el presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, quien abandonará su cargo el 1 de octubre, y se debería a la buena relación que une al magistrado con el político.

Fuentes cercanas a Cobos consultadas por el diario Perfil explicaron: "Ella trabajó con nosotros desde hace dos años en el Senado como asesora. Estudió abogacía, rindió la tesis y tiene el título. Trabajó en la parte de la generación de leyes y tuvo una oferta laboral en Mendoza, en la Justicia. Allí hay cargos administrativos, funcionarios y jueces, el de ella es un cargo de funcionario por lo que no se trata de un puesto en el cual tenga que rendir algo o se le exija más requisito que los que ya tiene. Específicamente es para trabajar en la parte previsional por los casos atrasados que hay allá".

Asimismo, agregaron: "Lo evaluó, renunció a su trabajo en el Senado y asumió el desafío laboral allá. Es una cuestión que se hace conocida por ser la pareja de Julio Cobos pero no hay nada extraño en el nombramiento. En algunos portales de noticias trascendió que por el cargo iba a cobrar $120 mil pero en realidad es de cerca de $85 mil, que no es tan diferente a lo que cobraba en la Cámara Alta (de Mendoza). Es un desafío y tiene que demostrar que tiene capacidad para hacerlo. Los requisitos que necesita para aplicar en ese puesto los cumple: título de abogada y tiene experiencia en el tema". Acerca de si el nombramiento -que fue hecho por la Corte Suprema y lleva la firma de Lorenzetti- se debe a la relación de amistad que éste mantiene con Cobos, aclararon que no es así: "Obon llega al cargo por gente de la Justicia de Mendoza que la conoce". Y completaron: "Julio es una figura pública y confía en que Natalia tienen las capacidades para desenvolverse bien en ese cargo. Él es la figura pública y no su señora y es injusto medir con la vara de 'ser la pareja de' y no por sus capacidades propias". 'La Naty', como le dicen en el entorno, tiene 40 años y es además de flamante abogada, licenciada en Nutrición. El senador y su mujer oficializaron su relación a fines de 2016 luego de que él anunciara su divorcio. A la pareja se la suele ver en distintos eventos juntos, como así también en el barrio Palmares, donde residen.

(Fuente www.perfil.com).