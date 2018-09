Fortuny: “Arranco cada semana con la ilusión y expectativa de estar en la lista de 23”

A una semana de cumplir 27 años, Diego Fortuny vive un 2018 inmejorable. Hoy integra del plantel de Los Pumas, la Selección argentina de rugby, en una carrera ascendente que comenzó en enero con la camiseta de Argentina XV y después pasando por Jaguares, la franquicia nacional en el Súper Rugby.

Su convocatoria a lo más alto del seleccionado y de su carrera llegó a mediados de agosto pasado, cuando fue citado para el debut de Argentina en el Rugby Championship.

El sábado 18, en estadio Kings Park de la ciudad sudafricana de Durban, integró la lista de los 23 jugadores para vestir la camiseta albiceleste y en el segundo tiempo, reemplazó nada menos que al capitán Agustín Creevy, en el encuentro que perdieron 34 a 21.

Si bien no volvió a jugar, en cada una de las presentaciones de Los Pumas, estuvo citado. Vio en la platea la derrota ante los All Blacks (46-24), en Nueva Zelanda y disfrutó los triunfos sobre los Springboks en Mendoza, por 32 a 19, y la del sábado pasado ante los Wallabies, 23 a 19, en Australia, después de una sequía de 35 años.

Ahora se vienen los dos partidos finales de la temporada, en la competencia más importante del hemisferio sur y sueña con volver a estar entre los 23 del equipo ante Nueva Zelanda en Vélez, el 29 de este mes (dos días después de su cumpleaños) y especialmente el 6 de octubre en Salta ante Australia.

Por lo pronto, junto a otros 36 integrantes del plantel, hoy vuelve a los entrenamientos después de tres días de descanso, en los que aprovechó para viajar a Salta y estar con sus íntimos.

También Diego se hizo un tiempo y dialogó con El Tribuno sobre su presente y su adaptación al primer equipo argentino.

¿Qué te trajo a Salta?

Teníamos tres días libres y antes de volver este jueves (hoy) a los entrenamientos, quería aprovechar para estar con mi familia y mis amigos.

¿Cómo te sentís en Los Pumas y qué balance hacés de lo que te está pasando?

Cada vez vamos jugando mejor, más seguros con el plan de juego. Gonzalo Quesada (será el próximo DT de Jaguares y colabora con el seleccionado), nos sumó muchas opciones. En cuanto a mí, en lo personal, es un sueño vivir esto, estar concretando realmente un sueño. Voy tratando de mejorar cada día, mantenerme en este nivel para que me sigan teniendo en cuenta, afianzarme en Los Pumas, Jaguares, Argentina XV. Tratar de demostrar que estoy a nivel y que los entrenadores sientan confianza. Mantenerme en el máximo nivel de juego.

Repetiste varias veces que querés mantenerte y dicen que, justamente, mantenerse es más difícil que llegar, ¿creés que es así?

No lo sé. A mí me costó bastante llegar, pero obviamente mantener el nivel es lo más difícil, es para lo que más se tiene que trabajar. Es más difícil cuando no te toca jugar, porque hay que estar con la cabeza positiva de mejorar, para demostrarle al entrenador que podés estar ahí.

Se vienen los últimos partidos, ¿cómo te ves para el final del torneo, especialmente en el partido que se va a jugar en Salta?

Con mucha expectativa. Les digo a todos los que me preguntan: arranco todas las semanas con la ilusión y expectativas para estar entre los 23 jugadores.

La competencia es dura, nos hace subir el nivel de todo el equipo, pero sigo con la ilusión de meterme en estos partidos que vienen.

En las redes sociales se observa que te llevás muy bien con el capitán Agustín Creevy, ¿cuánto influye en vos sus consejos?

Desde que llegué, fue uno de los jugadores con los que más buena onda pegué. Es el capitán, es un ejemplo personal para mí.

Me apoya, charlamos mucho, sabe en la situación que estoy yo, me transmite tranquilidad y dice que cuando se tenga que dar, se va a dar.

Además, lo que no todos saben es que Agustín es un personaje. Dormimos juntos y es una gran persona.

Otro de los que te apoyó desde el primer momento fue Juan “Chipi” Figallo, ¿cómo fue tu relación con él en estos días?

Con el Chipi somos de la misma provincia, habiendo salido de acá es una situación especial para nosotros. Como Agustín, Juan es una gran persona.

En este grupo, en general, son todas grandes personas. Con Figallo también es especial porque tenemos muchos amigos y conocidos en común.

Sos de Universitario y él surgió del Jockey Club, dos clubes que en los últimos años aumentaron sus niveles de juegos y se considera un clásico, ¿hay chicanas entre ustedes?

La verdad es que hubo muy pocas chicanas, más allá de que es verdad que se hizo un gran clásico entre la U y el Jockey. Hay pica, pero si bien no te olvidas de tu club, la camiseta de la Selección está por encima de todo. Acá somos hermanos.

Sin embargo, siempre alguna charla hay y salen gastadas. No solo con él, sino con jugadores de otros clubes.

¿Cómo fue la intimidad de los triunfos ante Sudáfrica y Australia?

Hubo mucha alegría de que se te den los resultados por todo el laburo, sacrificio y entrega que hubo durante tanto tiempo. Antes no se daban los resultados y eso frustra.

Es para destacar que Mario (Ledesma, el entrenador) no se deja caer. Tiene la cabeza fuerte, no estuve en el proceso anterior pero creo que es para destacar lo de él.

También estuviste cerca de Nicolás Sánchez cuando se transformó en el máximo goleador en la historia de Los Pumas...

Lo de Nico Sánchez lo viví con mucha alegría porque él pudo cumplir su objetivo. Él es otra una gran persona, que cuando llegamos con los chicos nuevos a vivir a Buenos Aires, fue uno de los que primero nos recibió.

Me pone muy contento porque se merece todo lo que le pasa.