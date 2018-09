Un empresario le reclama a Macri: "¿Qué quieren hacer con nosotros? ¡Nos están fundiendo!"

En un video que se viralizó por Whatsaap, un empresario se muestra indignado por la situación de su PyME, en medio del contexto de crisis económica del país y de devaluación, y se dirige fuertemente al presidente Macri ¿qué pretenden ustedes hacer con nosotros, somos una Pymes, quiere que nos fundamos?, y continúa "a usted señor Macri, usted que dijo que no iba a devaluar, usted que dijo que no iba a haber tarifazo, que no iba a cobrar impuesto a las ganancias a los trabajadores. Nos están fundiendo, nos están pegando, nos están matando" y agrega "no podemos pagar los sueldos, no podemos pagar los impuestos, si no puede solo pida ayuda!. Además, relata que la empresa proveedora no le quiere enviar los productos que ya estaban pagados por la devaluación del dólar.