Lewis Hamilton se quedó con el triunfo en casa de Ferrari

Lewis Hamilton impidió este domingo que Ferrari rompiera la larga sequía de triunfos en casa, al rebasar a Kimi Raikkoknen cuando restaban ocho vueltas, para conquistar su quinto título en siete años en Monza. Raikkonen había largado primero, pero el piloto británico de Mercedes terminó superándolo para igualar el récord de Michael Schumacher, de cinco victorias en el Gran Premio de Italia. Hamilton estiró además a 30 puntos su ventaja en el campeonato sobre Sebastian Vettel, el otro piloto de Ferrari, quien tuvo un arranque de pesadilla.

Valtteri Bottas llegó tercero en su Mercedes, delante de Vettel y del Red Bull de Max Verstappen, quien recibió una penalización de cinco segundos. Hamilton había salido desde el tercer puesto, detrás de Raikkonen y Vettel, cuyos Ferrari monopolizaron la primera fila, algo que no ocurría en Monza desde 2000.

El líder del campeonato ejerció presión inmediata sobre Vettel, quien resistió y se mantuvo al frente junto con Raikkonen en la primera curva. Hamilton atacó de nuevo por fuera en la segunda chicana. Se colocó apenas delante de Vettel cuando ambos bólidos hicieron contacto, lo que derivó en que el auto del alemán derrapara.

A fifth win for @LewisHamilton at Monza, and his sixth of 2018 👏#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/Xbfq5dDnoH