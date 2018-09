Ariel Holan: "No es tan fácil jugar copa y campeonato"

Ariel Holan habló tras el empate 2 a 2 de su equipo ante Estudiantes de La Plata.

“Fueron cuatro tiempos en realidad. Los dos goles de Estudiantes vivieron cuando estábamos con diez (temporalmente). Después, mostramos una buena versión en posesión pero no en profundidad para quebrar a la defensa de Estudiantes. Tampoco es sencillo. Estudiantes es intenso. La versión real de Independiente fue la que arrancó el segundo tiempo y lo empató. Estaba para ganarlo, pero echaron a Figal. Y luego se produjo el cuarto tiempo. Intentamos defendernos con la pelota. Venimos de jugar partidos intensos y no es tan fácil jugar copa y campeonato”.

Además el entrenador del rojo expresó que “necesitamos sumar fútbol porque esto recién arranca. Necesitamos eficacia para afrontar todos los frentes. Es un equipo nuevo. Estoy conforme. La versión que quiero es la de posesión, verticalidad y que no le pateen. Estamos en los cuartos de final de Copa Libertadores. Tenemos buenos momentos de fútbol y otros que nos cuesta”.