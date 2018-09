La U, sin invicto en el Súper 10

La tercera fecha del Súper 10 del Regional del NOA de rugby se cerró ayer con la derrota de Universitario, el otro representante salteño. La jornada arrancó el sábado con la caía de Jockey Club frente a Tucumán Rugby por 48 a 25 y ayer se sumó el traspié de la U frente a Natación y Gimnasia por 32 a 11 en condición de visitante.

La victoria de los blancos, vigentes campeones del Regional, fue justificada desde el primer minuto hasta el final. Recién habían pasado sesenta segundos de juego cuando llegó el primero de cuatro tries de los locales; la superioridad no solo se reflejó en el resultado, sino también en el aspecto físico.

Universitario no pudo reaccionar nunca a lo largo de los 80 minutos y a eso se sumó las pérdidas de pelotas en momentos claves. Los once puntos de los verdes llegaron a través de dos penales y un try de Elíseo Morales.

El resto de la fecha dejó los siguientes resultados: Huirapuca 40 - Los Tarcos 35, Tucumán Lawn Tennis 19 - Old Lions 14 y Lince 26 - Universitario de Tucumán 34.

El Súper 10 definirá como seguirá el Regional en la lucha por el campeonato; quienes finalicen en los puestos uno y dos clasificarán directamente a semifinales y los que ocupen del tercer al sexto lugar jugarán una reclasificación y los vencedores se sumarán a las semis.

El albo sigue ganando

La Zona Promoción también tuvo actividad durante el fin de semana donde volvió a destacase Gimnasia y Tiro. El albo volvió a vencer, tiene puntaje ideal y es el único líder.

Jugando en Lomas de Medeiros, el albo derrotó a Santiago Lawn Tennis por 46 a 27. Quienes no pudieron ganar fueron Tiro Federal y Tigres al caer frente a Corsarios 20 a 17 y Jockey (T) 36 a 25, respectivamente.

Las posiciones son las siguientes: 1º) Gimnasia 15 puntos, 2º) Cardenales 10, 3º) Jockey (T) 10, 4º) Tiro 9, 5º) Corsarios 8, 6º) Santiago LT 6, 7º) Tigres 5, 8º) Coipu 5, 9º) Santiago Rugby 4 y 10º) Aguará Guazú 2.