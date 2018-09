Las chicas de Salta cayeron frente a Tucumán y complicaron sus chances

En un intenso y entretenido encuentro, las chicas de la Liga Salteña cayeron 2 a 1 frente al seleccionado de la Liga Tucumán, en el partido de ida de la final regional que clasificará al Nacional de fútbol femenino.

Fue un partido de ida y vuelta y si bien la llave aún no está definida, Salta deberá dar el batacazo en el Jardín de la República para acceder a la instancia final.

La Liga Salteña arrancó bien, con agresividad y en la primera jugada de peligro, con un córner a favor, Naomi Nieva se anticipó a la defensa tucumana y de cabeza marcó el 1 a 0 para las locales. Salta estuvo muy cerca de ampliar el marcador cuando a los 12’ Irma Echichurre eludió a la arquera pero con todo el arco a disposición su remate se fue afuera. A los 29’, la capitana de Salta, Mercedes Alvero, tocó la pelota con la mano en su área y el árbitro Marino López no dudó en cobrar penal. Sabrina Coronel no falló desde los doce pasos y marcó el empate para Tucumán.

La visita empezó a dominar le pelota y a falta de dos minutos para el final de la primera mitad, Yamila Budeguer entró al área con pelota dominada y definió con calidad ante la salida de la arquera Luciana Xamena para el 2 a 1 de Tucumán.

En el complemento Salta intentó por todos los medios tratar de conseguir el empate pero la defensa tucumana se plantó bien en el fondo y no le permitió a Salta llegar con claridad al arco defendido por Adriana Larrahona. Las tucumanas también contaron con varias chances de aumentar el marcador pero el travesaño y el palo le negaron el gol. Sobre el final, con el conjunto salteño volcado al ataque, todas las pelotas paradas se apostaron en Grecia Ledesma y no hubo caso. Y Mercedes Alvero se quedó con la última chance para Salta, pero su remate se fue por arriba del travesaño.

Con el final, las caras largas de las chicas de la Liga Salteña se fueron reflejando una por una pero ellas dejaron una buena imagen y en la revancha deberán mejorar en cuanto a la efectividad para seguir soñando con estar en el Torneo Nacional Femenino.

La síntesis:

SALTA (1): Luciana Xamena; Gabriela Chocobar, Carla López, Naomi Nieva y Maillen Macarof; Mercedes Alvero, Noelia Mena y Irma Echichurre; Giovanna Castronuevo; Grecia Ledesma y Vanina Rodríguez. DT: Aldo Cortéz.

TUCUMÁN (2): Adriana Larrahona; Karen Puentes, Micaela González, Sofía Juárez; Sabrina Coronel, Luara Rodríguez y Luciana Salazar; María Ronanduano; Daniela Escacena y Yamila Budeguer. DT: Florencio Robles.

Goles: PT: 2’ Noemi Nieva (S), 29’ Sabrina Coronel -p- (T) y 43’ Yamila Budeguer (T).

Cambios: ST: Tamara Fabián por Giovanna Castronuevo (S), Leila Gómez por Luciana Salazar (T), Mirian Cruz por Noelia Mena (S) y Clara Villa por Yamila Budeguer (T).

Jornada: Partido de Ida

Árbitro: Mariano López

Estadio: Liga Salteña

Cortés: “Se puede revertir la serie”

Si bien quedó un sabor amargo por la derrota, el técnico de la Liga Salteña, Aldo Cortés, confía en conseguir el triunfo y el pasaje al Nacional el próximo domingo en Tucumán.

“Se puede revertir la serie, creo que todo se puede cuando tenés un gran grupo, son chicas unidas y sé que vamos a sacar adelante el partido en Tucumán”.

Con respecto a la obligación de ganar por más de un gol para acceder directamente al Torneo Nacional, Cortés remarcó: “Estoy tranquilo en ese sentido, porque sé que tengo un gran plantel para lograr el objetivo. Sí tengo que trabajar y corregir algunas cosas, pero se puede dar vuelta el resultado”.

Entre las jugadoras de Salta está Mailen Macarof, quien es integrante de la Selección Argentina Sub-17.

Por otro lado, ayer hubo un lindo marco de público en el estadio de la Liga Salteña, donde prevaleció el público femenino.

Muchas jugadoras de los equipos que integran la Liga Salteña de Fútbol Femenino estuvieron presentes apoyando a sus compañeras que representan a Salta.

Como dato curioso, la Selección de Tucumán solo trajo tres jugadoras suplentes y realizó dos cambios, ya que la tercera variante era arquera. En su mayoría el combinado tucumano está integrado por jugadoras de Atlético Tucumán y San Martín.

Cabe destacar que la revancha se jugará el próximo domingo en el estadio de Central Norte de Tucumán, donde se conocerá a la provincia que viajará a Mendoza para competir en el Torneo Nacional de Fútbol Femenino.