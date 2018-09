Cayó uno de los asaltantes de una finca en La Candelaria

La Brigada de Investigaciones del sur de la provincia detuvo a un segundo implicado en un violento asalto a mano armada en una finca de La Candelaria, el 2 de agosto pasado. En este hecho se encuentra involucrado un familiar de la empleada de la propiedad, al haber aportado datos ciertos para que los delincuentes cometieran el atraco. El nuevo detenido es un joven de 27 años, oriundo de Santiago del Estero. Fue apresado en Tucumán durante un operativo conjunto realizado por efectivos policiales de Salta y de la vecina provincia.

Se trata de José Alberto Escobar, quien está vinculado con diversos hechos de delitos contra la propiedad, según se informó desde la fiscal penal de Rosario de la Frontera, a cargo de Oscar López Ibarra. El funcionario imputó a Escobar por el delito de robo calificado. También requirió al juez de Garantías de la causa que se mantenga la prisión preventiva a Fernando Ramírez, nieto de la víctima, quien habría actuado en complicidad con el grupo armado.

El hecho ocurrió cuando la mujer mayor se encontraba sola en la vivienda, donde se desempeñaba como portera. En esas circunstancias fue sorprendida por cinco hombres armados, tres de los cuales la sujetaron, le taparon la cara, la boca, la maniataron y amenazaron para que les indicara donde se encontraba el dinero de sus patrones. Cuando la señora les manifestó que no tenía conocimiento de lo que le exigían la amenazaron de muerte. Los delincuentes revolvieron toda la casa y realizaron excavaciones en el fondo de la propiedad y como no encontraron nada dieron vuelta los mobiliarios. Mientras realizaban la requisa, uno de los asaltantes mantuvo amenazada a la empleada, a quien la presionó para que diga dónde estaba el dinero, al tiempo que le manifestaba que la mataría si no hablaba.

El martirio para la víctima terminó cuando la bocina de un auto que llegaba a la vivienda puso en alerta a los maleantes, quienes se marcharon, dejando a la mujer maniatada. Antes de huir se apoderaron de un celular, un arma de fuego y las llaves de puertas y portones.

De las tareas investigativas desplegadas, se logró identificar a uno de los sospechosos, quien escapó a Tucumán junto a sus cómplices. Fue así que en un operativo conjunto allanaron el aguantadero donde se ocultaba Escobar. En su poder encontraron joyas, cuchillos y otros objetos sustraído en otros hechos cometidos por la banda en la zona. Con la misma modalidad de trabajo las fuerzas tratan ahora de localizar a los cómplices del sujeto.