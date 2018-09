Tomaron un loteo que tardó en adjudicarse y ahora quieren pagar y quedarse

La necesidad y la desesperación colmaron la paciencia de 140 familias de Las Lajitas que llevan una vida soñando con un techo propio mientras viven hacinadas, en condiciones de pobreza, sin poder alquilar ni comprar un lugar para darles una vida digna a sus hijos. Hace unas dos semanas, las 140 familias, cansadas de la desidia de los que gobiernan y tienen el poder de resolver estos dramas estructurales de los pueblos, se asentaron en las seis hectáreas que la firma La Moraleja le donó al municipio de Las Lajitas para lotear y repartir entre los más vulnerables, luego de que azotara la última inundación en esta comuna que tiene como intendente a Alberto Fermani hace más de dos décadas.

Ya no pueden resistir más portazos en la cara. El tiempo los atropella, sus hijos crecen y en Las Lajitas centenares de familias no tienen un lote propio para edificar la vida. Años después, el terreno donado por La Moraleja, ya demarcado en lotes nunca adjudicados, se burla del sueño del techo propio de cientos de familias anteñas. Nadie parece interpretar la necesidad habitacional de un municipio que nunca dejó de ser una gran finca donde todo parece tener el ritmo vicioso de la burocracia pueblerina, el compás distendido de los terratenientes que no saben de la angustia por un techo que no llega; que permiten que la población siga hacinando sus aspiraciones más elementales.

Saben que es un delito tomar por asalto la tierra. Saben que podrían sacarlos de allí por la fuerza, sin embargo, la comisión que representa a las 140 familias asentadas redobló la apuesta: dicen que no se irán y que quieren pagar los lotes que ocupan.

Rosana, una de las delegadas de las familias sin techo de Las Lajitas, dijo: "Nosotros nos ubicamos el 6 de este mes a las 19 horas en los terrenos que la empresa La Moraleja le donó al municipio para que el IPV haga un loteo, de manera que la gente, que es mucha sin un hogar, sin un techo acá, pueda acceder a un lote aunque más no sea".

Agregó: "Son seis hectáreas y se las entregó a la comuna después de la inundación porque había mucha gente que necesitaba un lugar que no se inunde, perdieron lo poco que tenían los asentados que estaban en zona inundable. Son 63 familias que estaban en los terrenos del ferrocarril y ahora están asentadas desde agosto en la parte que les correspondería de estas seis hectáreas, pero sin respuestas de la Municipalidad ni del IPV, sin servicios, sin papeles, sin nada. La gente no tiene baño, pide permiso en algunas casas de familiares y muchos van al campo a hacer sus necesidades. Al agua la traen de algunos vecinos que les prestan. A esas 63 familias ahora se sumaron 77 otras. Todos tenemos lotes, porque cada lote estaba marcado. Incluso tienen conexiones de agua, pero no nos dejan sacar el líquido por orden del intendente Fermani".

Los delegados explicaron que "el intendente nos dio la opción de abandonar la toma de los terrenos y esperar el sorteo que se haría en 30 días, pero nosotros no confiamos en ellos porque hace muchos años que esperamos un lote y si no fuera porque nos asentamos, nos harían esperar hasta que nos hagamos viejos. Hay muchas familias más que no tienen terreno y están esperando otro lugar porque acá las 140 familias ya ocupamos todo. Es triste tener que hacer esto para lograr algo que nos corresponde, que está ahí sacándonos la lengua y nadie se ocupa de entregarnos".

Y aclararon: "No queremos regalos, queremos pagar, tenemos muchas necesidades y no tenemos posibilidades de alquilar, de comprar, nos es imposible con la situación actual. Hay casas donde viven cinco familias y a nadie le importa".

Finalmente fueron enfáticos al aclarar: "No nos vamos a ir, esperamos que el intendente Fermani, el doctor Angel Sarmiento del IPV o las autoridades que corresponda, nos den una respuesta. Ellos agotaron nuestra paciencia, no saben lo que es esperar 24 horas todos los días de años enteros para tener un hogar. Los chicos están sufriendo, es un sacrificio grande que estamos haciendo y no será en vano".