Tras el ataque a un perro, piden una fiscalía animal

Por su acto de valentía, Marisol se llevó anoche los aplausos y agradecimientos de mucha gente. Se trata de la mujer que el sábado pasado no dudó en bajarse de su vehículo para evitar que un hombre siguiera golpeando a un perro a la vera de la ruta 21. Cuando se acercó un poco, se dio cuenta de que los golpes eran machetazos. Fueron tantas las heridas que a Benjamín, como lo llamaban, tuvieron que sacrificarlo.

"Sentí mucho dolor, no soy proteccionista pero no podía creer que un ser humano pensante, no sé... No me entra en la cabeza cómo una persona puede ser tan malvada. Le pegaba con tanta violencia con el machete que lo destrozó", relató Marisol, que no quiso dar su apellido por miedo a las "amenazas de muerte" que, según asegura, recibió del agresor que ya está libre.

La joven se siente desprotegida porque sabe que él tiene consigna policial pero ella, que es la amenazada, no. Marisol y cientos de personas que se autoconvocaron ayer en la plazoleta IV Siglos marcharon por las principales calles y avenidas céntricas. Iban a paso ligero pero no pasaron desapercibidos por las peatonales, la avenida San Martín y las calles Balcarce, Belgrano, Deán Funes, Córdoba, Alvarado y Buenos Aires hasta el atrio de la Catedral.

Sobre la justificación que dio el agresor, que dijo que el perro había roto las bolsas de basura, Marisol y muchos de los que participaron de la marcha coincidieron en que "ni aunque así fuera se justifica".

Ana Giménez, de Animal Libre, una ONG internacional, destacó: "Estamos aquí para unir fuerzas y pedir justicia porque lamentablemente la ley que hay no sirve, faltan muchas cosas, creemos que todos los actores deben ser penados. Además, estamos pidiendo por el fin de la pirotecnia y la creación de una fiscalía para defensa de los animales".

Carmen Céspedes, abogada del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Salta y activista, señaló: "Mi lucha es por ellos, para que se puedan reconocer sus derechos en este tipo de causas donde claramente hay un acto de crueldad y maltrato animal".

La profesional pidió a la Justicia que aplique la pena máxima. Si bien sabe que el maltrato animal tiene condenas de hasta un año, plantea que debe haber una sentencia real por un año.

"Esta marcha es para pedirle a los fiscales y jueces que den celeridad a la causa porque tenemos temor de que esta persona se vaya de la provincia y todo quede en la nada", agregó la abogada.